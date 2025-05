1/5 Mario Frick schwärmt nach der Pleite gegen Lugano von zwei Spielern. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Mario Frick lobt zwei Spieler. Grosse Karrieren für Freimann und Zanotti vorausgesagt

Freimann zeigte starke Leistung trotz Gelb-Rot gegen Lugano

Zanotti (22) ist Lugano-Rechtsverteidiger und beeindruckte Frick mit seiner Persönlichkeit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Dass Luzern-Trainer Mario Frick (50) gerne die gegnerischen Mannschaften starkredet und lobt, hat sich längst schweizweit herumgesprochen. Anders verhält es sich, wenn er über Einzelspieler spricht. Nur bei Ausgewählten setzt er öffentlich zu einem Sonderlob an. So war es zum Beispiel bei Ardon Jashari (22). Oder auch bei Luca Jaquez (21).

Umso mehr sorgt es für Schlagzeilen, wenn Frick gleich zwei Spielern aufs Mal eine grosse Karriere voraussagt. So passiert nach der unglücklichen Niederlage gegen Lugano am Sonntagabend. Einmal spricht er an der Pressekonferenz über einen Spieler in seinen Reihen. Ein andermal über einen Bianconero.

Von Freimann begeistert

Der Erste, der Fricks Lob kriegt, fliegt nach 87 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Die Rede ist von Bung Meng Freimann (19). Bis zu seiner zweiten Gelben zeigt das Luzerner Eigengewächs eine seiner besten – wenn nicht sogar die beste – Leistung. Mit zahlreichen gelungenen Tacklings und zig starken Rushs nach vorne ist der Innenverteidiger positiv aufgefallen.

«Es ist der Wahnsinn, was für ein Spiel Bung Meng Freimann gezeigt hat. Wenn er auf diesem Weg bleibt und an seiner Körpersprache arbeitet, dann wird er eine grossartige Karriere machen», ist sich Frick sicher. Es ist das erste Sonderlob, welches der Liechtensteiner an der Pressekonferenz macht.

«War früher auch so»

Das zweite erteilt Frick dem Lugano-Rechtsverteidiger Mattia Zanotti (22). Dabei ist er gleich zweimal – während der zweiten Halbzeit und kurz nach Schluss – mit dem Italiener nach gegenseitigen Provokationen aneinandergeraten. «Darüber kann ich jetzt lächeln. Ich feiere ihn ab und finde es cool. Ich war früher als Profi auch so», erklärt der Luzern-Trainer.

Und nachdem Frick das gesagt hat, schaut er zu Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti (43) rüber, der nebenan sitzt, und sagt ihm auf Italienisch: «Ich sage es dir: Dieser Junge wird eine grosse Karriere hinlegen. Er hat eine grosse Persönlichkeit.» Ob der frühere Serie-A-Stürmer recht behalten wird? Sicher ist: Schon in diesem Sommer dürfte sowohl für Freimann als auch für Zanotti die eine oder andere Offerte reinflattern.