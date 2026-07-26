Lugano-Spieler schwärmen vom Stadion

Die Lugano-Spieler schwärmen nach der offiziellen Eröffnung von der AIL Arena. Besonders cool: der Rasen. Und Captain Renato Steffen ist überzeugt, dass das neue Stadion in Zukunft das Team noch mehr zusammenschweissen wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano gewinnt 2:1 gegen Vaduz bei Eröffnung der neuen AIL Arena

Vaduz-Keeper Schaffran sieht Rot, Verteidiger Berisha muss ins Tor

Spieler, 7000 Fans und lokale Prominenz feiern das neue Stadion in Lugano

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Am Ende wird Vaduz fast doch noch zum Spielverderber an diesem angenehm warmen Sommertag im Tessin, der ganz im Zeichen der offiziellen Eröffnung der AIL Arena steht. Der kecke Aufsteiger steckt trotz früh verpasster Chancen, eines 0:2-Rückstands zur Pause und der Roten Karte gegen Torhüter Leon Schaffran (82.) nie auf.

Der Ausgleich für die Liechtensteiner bei deren Rückkehr in die Super League nach fünf Jahren will in der Schlussphase nicht mehr fallen. Diese ist turbulent: Verteidiger Liridon Berisha muss wegen des bereits ausgeschöpften Wechselkontingents bei Vaduz ins Tor. Und als die Gäste trotzdem alles nach vorne werfen, trifft Lugano noch zweimal Aluminium.

So ist es am Ende trotz des Nervenkitzels ein gelungener Tag für Lugano, das auch sein zweites Spiel im neuen Bijou nicht überzeugend, aber erfolgreich gestaltet. Die lokale Prominenz wie Stadt- und Regierungsräte, Gotthard-Gitarrist Leo Leoni sowie knapp 7000 Fans sind vor Ort, als die neue Arena mit dem Auftakt in die neue Saison offiziell eröffnet wird. Nur Joe Mansueto ist nicht da. Der amerikanische Besitzer hat mit seinen Millionen auch viel zum neuen Schmuckkästchen der Schweiz beigetragen.

Exzellenter Rasen

Renato Steffen war es bereits am Donnerstag in der Quali für die Conference League vorenthalten geblieben, das erste Lugano-Tor zu erzielen. Blick will wissen, was das Geilste am neuen Stadion ist. «Der Rasen ist top», so der Captain, «und hilft uns natürlich, so zu spielen wie wir möchten.» Auch die Players Lounge sei grossartig, «und wird uns in Zukunft sicher noch mehr zusammenschweissen, weil wir dort zusammen viel Zeit verbringen werden.»

Für Antonios Papadopoulos, Torschütze zum 1:0, ist klar: «Wir müssen hier eine Festung bauen.» Noch scheint diese nicht uneinnehmbar. Für Trainer Mattia Croci-Torti ist aber verständlich, dass sich die Mannschaft auch erst daran gewöhnen muss. «Es ist für sie ein anderer Druck. Aber man spürt die Euphorie und die Stimmung der Fans in jeder Sekunde. Das müssen wir zu unserem Vorteil machen.»

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