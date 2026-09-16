Alain Kunz Reporter Fussball

Die Note 6 lag griffbereit für den jungen Schweden Elias Pihlström. Zwei Tore, immer gefährlich, hübsch einen Lambada oder Samba oder was auch immer tanzend – und dann macht er sich vieles kaputt mit dieser roten Karte gleich nach der Pause. So gibts immerhin eine 5. Auch, weil er sich in der zweiten Halbzeit unbekümmert, frisch geduscht und lächelnd auf die Haupttribüne begibt, vom verletzten Lugano-Star Renato Steffen am Kopf getätschelt, und sich von den Tifosi feiern lässt.

Eine 5 gibts für ganz viele Tessiner. So für den bärenstarken Dos Santos mit seinem Energieanfall über das halbe Feld vor dem 2:0. Oder auch für Beckham Castro, der mit seinem 1:0 den frühen Dosenöffner spielt. Oder auch für Papadopoulos und Mai, für Mittelfeld-Regulator Grgic und für Bislimi. Dies alles für eine makellose erste Halbzeit. Die übrigen Bianconeri werden mit einer 4 bedacht.

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