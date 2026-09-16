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Lugano-Noten zum FCSG-Match
Beim Leader ragen gleich sieben Spieler heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Lugano-Spieler zum 4:1-Sieg gegen St. Gallen.
Publiziert: 22:51 Uhr
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1/10
St. Gallen fällt auf Rang sechs der Super-League-Tabelle zurück.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Die Note 6 lag griffbereit für den jungen Schweden Elias Pihlström. Zwei Tore, immer gefährlich, hübsch einen Lambada oder Samba oder was auch immer tanzend – und dann macht er sich vieles kaputt mit dieser roten Karte gleich nach der Pause. So gibts immerhin eine 5. Auch, weil er sich in der zweiten Halbzeit unbekümmert, frisch geduscht und lächelnd auf die Haupttribüne begibt, vom verletzten Lugano-Star Renato Steffen am Kopf getätschelt, und sich von den Tifosi feiern lässt.

Eine 5 gibts für ganz viele Tessiner. So für den bärenstarken Dos Santos mit seinem Energieanfall über das halbe Feld vor dem 2:0. Oder auch für Beckham Castro, der mit seinem 1:0 den frühen Dosenöffner spielt. Oder auch für Papadopoulos und Mai, für Mittelfeld-Regulator Grgic und für Bislimi. Dies alles für eine makellose erste Halbzeit. Die übrigen Bianconeri werden mit einer 4 bedacht. 

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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8
16
22
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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