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Lugano-Noten gegen YB
Tessiner Verteidiger leistet sich einige Aussetzer

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:2 von Lugano gegen YB.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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1/8
Daniel Dos Santos bringt Lugano früh in Front.
Foto: keystone-sda.ch
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Bei Lugano sticht neben den Torschützen Albian Ajeti und Daniel Dos Santos kein Spieler heraus, weil die Tessiner zwar sehr stark in die Partie starten, danach aber von YB eine halbe Stunde überrollt werden. Vor allem die Defensive kommt arg ins Schwimmen, allen voran Hannes Delcroix, der nicht nur Fassnacht nicht in den Griff kriegt, sondern sich auch noch den einen oder anderen Aussetzer leistet. Die Folge: Blick-Note 2. 

Eine Ungenügende holt auch Keeper David von Ballmoos ab. Beim 1:2 unmittelbar vor der Pause lässt er den zwar spektakulären, aber nicht sonderlich scharfen Fallrückzieher von Alvyn Sanches nach vorne abprallen, Christian Fassnacht staubt ab. Danach bleibt der Ex-YB-Keeper angeschlagen in der Kabine. «Ich nehme das Tor auf meine Kappe», sagt Mattia Croci-Torti, «vielleicht hätte ich früher wechseln müssen».

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
7
0
10
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
8
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
10
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Lugano
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