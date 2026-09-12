Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Bei Lugano sticht neben den Torschützen Albian Ajeti und Daniel Dos Santos kein Spieler heraus, weil die Tessiner zwar sehr stark in die Partie starten, danach aber von YB eine halbe Stunde überrollt werden. Vor allem die Defensive kommt arg ins Schwimmen, allen voran Hannes Delcroix, der nicht nur Fassnacht nicht in den Griff kriegt, sondern sich auch noch den einen oder anderen Aussetzer leistet. Die Folge: Blick-Note 2.

Eine Ungenügende holt auch Keeper David von Ballmoos ab. Beim 1:2 unmittelbar vor der Pause lässt er den zwar spektakulären, aber nicht sonderlich scharfen Fallrückzieher von Alvyn Sanches nach vorne abprallen, Christian Fassnacht staubt ab. Danach bleibt der Ex-YB-Keeper angeschlagen in der Kabine. «Ich nehme das Tor auf meine Kappe», sagt Mattia Croci-Torti, «vielleicht hätte ich früher wechseln müssen».

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