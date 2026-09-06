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Lugano-Noten gegen den FCB
Vier Spieler stechen positiv heraus – Neuzugang schwach

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Lugano-Spieler zum 3:1-Sieg gegen Basel.
Publiziert: 20:37 Uhr
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Lugano fährt den nächsten Sieg ein und bleibt als Leader unegschlagen.
Foto: keystone-sda.ch
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Lucas WerderReporter Fussball

Wie gross sein Potenzial ist, hat Dereck Moncada in den vergangenen Wochen immer wieder angedeutet. Gegen Basel hat der Lugano-Neuzugang allerdings so seine Probleme. Seine auffälligste Aktion hat er nach etwas mehr als einer Minute, als er sich für ein Foul an Harder Gelb abholt. So reist Moncada am Ende als Einziger mit einer ungenügenden Bewertung zurück ins Tessin.

Dafür dürfen sich gleich vier Bianconeri über die Note 5 freuen. Dazu gehört Captain Renato Steffen, der hinten als letzter Mann gegen Olaigbe rettet und vorne mit einer butterweichen Flanke den Ausgleich vorbereitet. Mit Uran Bislimi trumpft im Joggeli auch ein anderer Spieler mit FCB-Vergangenheit gross auf. Der Mittelfeldspieler gewinnt fünf von sieben Zweikämpfen und bringt 71 von 78 Pässen an seine Mitspieler.

Ebenfalls eine gute Note streichen Yanis Cimignani (Torschütze zum 1:1) und Anto Grgic (Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld) ein. Albian Ajeti bleibt bei seiner Rückkehr nach Basel aufgrund seiner kurzen Einsatzzeit ohne Bewertung.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
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