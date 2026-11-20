Nach dem bitteren 0:5 in St. Gallen ist beim FC Lugano Wiedergutmachung angesagt. Gegen die kriselnden Grasshoppers will der Leader seine Tabellenführung festigen. Gelingt die passende Reaktion? Hier kommt das Lugano-Inside zur 14. SL-Runde.

Darum gehts Nach dem 0:5 in St. Gallen und 24 Pflichtspielen ohne Niederlage führt Lugano noch mit sechs Punkten

Das Stadionprojekt AIL Arena gewann den ersten Preis bei den ESSMA Stadium Industry Awards in Nizza

Die Grasshoppers warten seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg und spielten zuletzt dreimal remis

Die News der Woche

Der FC Lugano darf sich über einen Sieg freuen, ohne dafür gespielt zu haben: Das Stadionprojekt der neuen AIL Arena gewann bei den «ESSMA Stadium Industry Awards» in Nizza den ersten Preis in der Kategorie «Stadionbau». Die Jury würdigte damit die strategische Vision, den innovativen Ansatz sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Verein, seinen Partnern und der Stadt Lugano. Vizepräsident Martin Blaser betont die Bedeutung des Projekts: Die neue Spielstätte sei weit mehr als ein reines Fussballstadion. Sie bringe den Klub den Fans näher.

Die grosse Frage

Zeigt der FC Lugano nach der 0:5-Klatsche in St. Gallen wieder sein gewohntes Gesicht? Vor der Länderspielpause riss im Sitterstadion nicht nur die rekordverdächtige Serie von 24 Pflichtspielen ohne Niederlage, sondern auch der Vorsprung an der Tabellenspitze auf YB ist auf sechs Punkte geschmolzen. Zwar war die Pleite durch die frühe Rote Karte gegen Albian Ajeti und die Verletzung von Goalie David von Ballmoos geprägt, trotzdem muss der Leader gegen die Grasshoppers jetzt beweisen, dass der Dämpfer in der Ostschweiz nur ein einmaliger Ausrutscher war.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe keine entspannte Mannschaft gesehen, sondern eine wütende, die mit dem, was in St. Gallen passiert ist, nicht zufrieden war», sagt Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti vor dem Heimspiel gegen GC. Nach der 0:5-Klatsche nutzten die Tessiner die Nati-Pause, um vor allem an den defensiven Details zu feilen. Den Tabellenzehnten aus Zürich will der Coach trotz der klaren Ausgangslage keinesfalls unterschätzen: «GC ist eine Mannschaft, die es gewohnt ist, bis zur letzten Sekunde zu kämpfen.»

Die Blick-Prognose

Lugano geht als klarer Favorit in die Partie. Die Tessiner sind zu Hause noch ungeschlagen und kassieren nur wenige Tore. GC wartet seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg und tut sich in der Offensive schwer. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine grosse Überraschung.

Mögliche Aufstellung

Gebhardt; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Steffen; Behrens.

Wer fehlt?

Albian Ajeti und Bekhruz Karimov sind gesperrt, Hannes Delcroix fällt verletzt aus. Ein Einsatz von David von Ballmoos ist fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Castro 4,8 Grgić 4,5 Papadopoulos 4,4

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Der Schiedsrichter

Logan Berchier leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Luca Cibelli.

Der Gegner

Die Hoppers konnten sich mit Olaf Janssen zwar fangen, warten in der Liga aber seit sieben Spielen auf einen Vollerfolg. Zuletzt spielten die Zürcher dreimal in Folge unentschieden. Hier gehts zum GC-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr