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Jahrgang 2009
Lugano bindet Nachwuchstalent langfristig

Der 17-jährige Aaron Davis hat seinen ersten Profivertrag beim FC Lugano unterschrieben. Der U18-Nati-Spieler bleibt bis 2029 bei den Bianconeri und hat in dieser Saison bereits zwei Tore in acht Spielen in der Promotion League erzielt.
Publiziert: 16:58 Uhr
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Aaron Davis unterschreibt seinen ersten Profivertrag.
Foto: FC Lugano
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Andri BäggliRedaktor Sport

Obwohl derzeit die Natipause ist, ruhen die Super-League-Klubs nicht. So hat Aaron Davis (17) seinen ersten Profivertrag in Lugano unterschrieben. Der 2009 geborene Flügel verpflichtet sich bis 2029 bei den Bianconeri.

Der U18-Nati-Spieler hat mehrere Nachwuchsabteilungen in dieser Saison durchlaufen und gehört aktuell dem Kader der U21 an. In dieser Saison hat er in bislang acht Partien bereits zwei Tore erzielt.

Derzeit ist er mit der U18 unterwegs und trifft dort am Mittwoch in einem Testspiel auf die Nachwuchs-Auswahl von Griechenland, ehe er nach dem Zusammenzug wieder ins Tessin zurückkehren wird.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
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