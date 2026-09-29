Der 17-jährige Aaron Davis hat seinen ersten Profivertrag beim FC Lugano unterschrieben. Der U18-Nati-Spieler bleibt bis 2029 bei den Bianconeri und hat in dieser Saison bereits zwei Tore in acht Spielen in der Promotion League erzielt.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Obwohl derzeit die Natipause ist, ruhen die Super-League-Klubs nicht. So hat Aaron Davis (17) seinen ersten Profivertrag in Lugano unterschrieben. Der 2009 geborene Flügel verpflichtet sich bis 2029 bei den Bianconeri.

Der U18-Nati-Spieler hat mehrere Nachwuchsabteilungen in dieser Saison durchlaufen und gehört aktuell dem Kader der U21 an. In dieser Saison hat er in bislang acht Partien bereits zwei Tore erzielt.

Derzeit ist er mit der U18 unterwegs und trifft dort am Mittwoch in einem Testspiel auf die Nachwuchs-Auswahl von Griechenland, ehe er nach dem Zusammenzug wieder ins Tessin zurückkehren wird.

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