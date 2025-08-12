DE
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0:0
Bayern München
Bayern München
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
LIVE
0:0
Bayern München
Bayern München
Testspiel im Ticker
Jubel im Letzi – Jensen haut den Ball aber ans Aussennetz

vor 1 Minute

12. Minute

Es ist ein munteres Hin und Her bei heissen Temperaturen. Tom Bischoffs Abschluss zischt nur haarscharf am Kasten von Justin Hammel vorbei.

vor 2 Minuten

11. Minute

Viel mehr! GC kann kontern. Luke Plange zieht los und versucht in der Mitte Nikolas Muci zu bedienen. Dort passt aber David Daiber auf und kann noch retten.

vor 4 Minuten

10. Minute

Nun hat Serge Gnabry für einmal etwas Platz. Aus rund 20 Metern zieht er ab. Saulo Decarli wirft sich aber in den Schuss und kann den Ball zur Ecke klären. Diese bringt aber nichts ein.

vor 6 Minuten

8. Minute

GC zeigt bislang eine gute Partie. Bayern ist noch zu keiner Chance gekommen, während es die Hoppers mit einem mutigen Kombinationsspiel nach vorne versuchen.

vor 7 Minuten
«
Da wäre dem Bayern-Profi Asp Jensen beinahe das Tor gegen die Bayern gelungen. Das halbe Stadion jubelt – aber der junge Leihspieler trifft bloss das Aussennetz.
Florian Raz, Reporter Fussball
»
vor 8 Minuten

5. Minute

Die erste Chance gehört GC! Nach einer schönen Kombination kommt die Bayern-Leihgabe Jonathan Asp Jensen zum Abschluss. Sein Geschoss geht aber nur ins Aussennetz. Jonas Urbig wäre da nicht mehr rangekommen.

vor 9 Minuten

4. Minute

Jonah Kusi-Asare versucht in den GC-Strafraum vorzustossen. Creti setzt seinen Körper aber geschickt ein und kann so den Ball gut abschirmen, bis er hinter die Behind-Linie rollt.

vor 12 Minuten

2. Minute

Bayern startet gleich mit Ballbesitz. Dieses Bild dürften wir noch einige Male zusehen bekommen. GC verteidigt bislang aber alle Angriffe weg.

vor 14 Minuten

1. Minute

Der Ball rollt im Letzigrund.

vor 14 Minuten

GC-Fans leicht in Unterzahl

Die organisierte Fanszene ist beim Test nicht mit vor Ort. Deshalb sind die GC-Fans leicht in Unterzahl gegen die vielen FCB-Fans.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
12. August 2025 um 18:00 Uhr
