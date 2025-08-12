Jubel im Letzi – Jensen haut den Ball aber ans Aussennetz

Es ist ein munteres Hin und Her bei heissen Temperaturen. Tom Bischoffs Abschluss zischt nur haarscharf am Kasten von Justin Hammel vorbei.
Viel mehr! GC kann kontern. Luke Plange zieht los und versucht in der Mitte Nikolas Muci zu bedienen. Dort passt aber David Daiber auf und kann noch retten.
Nun hat Serge Gnabry für einmal etwas Platz. Aus rund 20 Metern zieht er ab. Saulo Decarli wirft sich aber in den Schuss und kann den Ball zur Ecke klären. Diese bringt aber nichts ein.
GC zeigt bislang eine gute Partie. Bayern ist noch zu keiner Chance gekommen, während es die Hoppers mit einem mutigen Kombinationsspiel nach vorne versuchen.
Die erste Chance gehört GC! Nach einer schönen Kombination kommt die Bayern-Leihgabe Jonathan Asp Jensen zum Abschluss. Sein Geschoss geht aber nur ins Aussennetz. Jonas Urbig wäre da nicht mehr rangekommen.
Jonah Kusi-Asare versucht in den GC-Strafraum vorzustossen. Creti setzt seinen Körper aber geschickt ein und kann so den Ball gut abschirmen, bis er hinter die Behind-Linie rollt.
Bayern startet gleich mit Ballbesitz. Dieses Bild dürften wir noch einige Male zusehen bekommen. GC verteidigt bislang aber alle Angriffe weg.
Der Ball rollt im Letzigrund.
Die organisierte Fanszene ist beim Test nicht mit vor Ort. Deshalb sind die GC-Fans leicht in Unterzahl gegen die vielen FCB-Fans.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1