Lugano-Rotsünder Pihlström für zwei Spiele gesperrt

Nach einer starken ersten Halbzeit sieht Elias Pihlström kurz nach der Pause die Rote Karte. Nun kennt der Lugano-Stürmer seine Strafe.

In der ersten halben Stunde erzielt Elias Pihlström (20) beim 4:1-Sieg gegen den FC St. Gallen zwei Tore. Kurz nach dem Seitenwechsel wird der Lugano-Stürmer mit Rot unter die Dusche geschickt. Mit offener Sohle trifft er Betim Fazliji (27) auf Höhe des Knöchels.

Nun bekommt Pihlström die Quittung für seine Aktion. Wie die Swiss Football League am Donnerstagmorgen mitteilt, wird er wegen des groben Foulspiels für zwei Spiele gesperrt. Damit verpasst der Schwede das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Lausanne (16.30 Uhr) ebenso wie das Heimspiel am 10. Oktober gegen Luzern (20.30 Uhr).

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