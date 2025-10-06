Für seine Tätlichkeit im Zürcher Derby wird GC-Stürmer Luke Plange für drei Spiele gesperrt.

GC-Stürmer für Tätlichkeit im Derby drei Spiele gesperrt

Die Tätlichkeit im Derby hat für Luke Plange drei Spielsperren zur Folge. Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

In der Schlussphase des Zürcher Derbys wirds plötzlich hitzig – Luke Plange (22) greift FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi an den Hals. Nach Videostudium zeigt Schiedsrichter Lionel Tschudi dem GC-Akteur die Rote Karte.

Nun gibt die SFL das Strafmass bekannt: Der Engländer wird für drei Spiele gesperrt. Dadurch verpasst der 22-Jährige die beiden Heimspiele gegen Sion (19. Oktober) und YB (30. Oktober), sowie die Auswärtspartie dazwischen in St. Gallen (25. Oktober).

