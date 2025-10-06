DE
FCZ von Bayern-Talent gnadenlos ausgekontert
3:44
Deutliche Derby-Pleite:FCZ von Bayern-Talent gnadenlos ausgekontert

Liga gibt Strafe bekannt
GC-Stürmer für Tätlichkeit im Derby drei Spiele gesperrt

Für seine Tätlichkeit im Zürcher Derby wird GC-Stürmer Luke Plange für drei Spiele gesperrt.
Publiziert: vor 41 Minuten
Anhören
Die Tätlichkeit im Derby hat für Luke Plange drei Spielsperren zur Folge.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

In der Schlussphase des Zürcher Derbys wirds plötzlich hitzig – Luke Plange (22) greift FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi an den Hals. Nach Videostudium zeigt Schiedsrichter Lionel Tschudi dem GC-Akteur die Rote Karte.

Nun gibt die SFL das Strafmass bekannt: Der Engländer wird für drei Spiele gesperrt. Dadurch verpasst der 22-Jährige die beiden Heimspiele gegen Sion (19. Oktober) und YB (30. Oktober), sowie die Auswärtspartie dazwischen in St. Gallen (25. Oktober).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
