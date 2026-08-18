«First of many in this beautiful stadium, hopefully», schreibt Jean Doucoure (17) auf Instagram. Auf Deutsch: «Hoffentlich das erste von vielen in diesem wunderschönen Stadion.» Am Tag zuvor hat der junge Mittelfeldspieler im Testspiel gegen den FC Barcelona (2:5) zum allerersten Mal im St. Jakob-Park getroffen. «Ein spielintelligenter und technisch sehr guter Spieler», sagt FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner (42) über seinen Schützling.

Seit dieser Saison trainiert Doucoure mit der Profi-Mannschaft. Bislang kam er ausschliesslich in Testspielen zum Einsatz. Ende Juni beim 3:0-Sieg gegen Rapperswil bereitet er zwei Tore vor. Mitte Juli verwandelt er gegen Winterthur einen Freistoss. Und nun ein sehenswerter Treffer gegen Barcelona. Macht vier Skorerpunkte in drei Einsätzen.

Auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz wartet das Eigengewächs trotzdem noch. Aber warum? Der Hauptgrund ist die grosse Konkurrenz im zentralen Mittelfeld. Während der FCB mit Léo Leroy nur einen Spieler für diese Position abgegeben hat, sind mit Ludwig Malachowski (21) und Jonas Harder (20) in diesem Sommer gleich zwei neue dazugekommen. Und die Spielmacher-Rolle, in der sich Doucoure am wohlsten fühlt, ist in der Regel Xherdan Shaqiri (34) vorbehalten.

Nicht alle beim FCB sind Fan

Hinzu kommt, dass gemäss Blick-Informationen nicht alle innerhalb der sportlichen Führung des Klubs restlos von Doucoures Potenzial überzeugt sind. Vor allem die körperlichen Voraussetzungen des U-Nationalspielers, der bis im Februar noch für die U17 der Basler auflief, werden kritisch gesehen.

Das scheinen aber nicht alle so zu sehen. Obwohl die Körpergrösse von 1,77 Metern, die Doucoure auf der Website der Swiss Football League attestiert wird, sehr grosszügig geschätzt sein dürfte, gibt es mehrere Klubs, die bereits ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben.

Und auch Lichtsteiner scheint von den Qualitäten Doucoures überzeugt zu sein. «Er konnte auch physisch gut mithalten», urteilte der Basler Trainer nach dem Barcelona-Spiel. «Ich glaube, dass er in Zukunft ein sehr interessanter Spieler für uns sein könnte.» Vielleicht schon am Wochenende gegen den FCZ im Klassiker? Abwarten.

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