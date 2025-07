St. Gallen erlebt Last-Minute-Dämpfer gegen Villarreal

Zweimal geht St. Gallen im Testspiel gegen Villarreal in Führung. Doch zum Sieg reichts den Espen vier Tage vor dem Super-League-Saisonstart nicht.

1/4 Tarik Seferovic (l.) erzielt für St. Gallen in der 83. Minute das 2:1 – doch kurz vor Schluss gleicht Villarreal wieder aus. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Denkbar knapp verpasst St. Gallen den Sieg im letzten Test vor dem Super-League-Start. Villarreal, der Champions-League-Teilnehmer aus Spanien, erzielt kurz vor Schluss das 2:2 (89.).

4800 Fans sehen im Kybunpark, wie der FCSG zweimal vorlegt. In der ersten Halbzeit durch Willem Geubbels per Penalty (15.) und nach dem Seitenwechsel durch den 18-jährigen Nachwuchsspieler Tarik Seferovic (83.).

St. Gallen startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FCB in die neue Saison. Der Schweizer Meister aus Basel hat sich übrigens am 19. Juli ebenfalls mit Villarreal gemessen und kam zu einem 3:3.