Nächste Hiobsbotschaft in der YB-Abwehr: Loris Benito fällt wegen Problemen an der Leiste für rund einen Monat aus.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Kaum ist YB-Abwehrchef Cédric Zesiger (28) von seiner Verletzung zurück, haben die Berner den nächsten Ausfall eines routinierten Verteidigers zu beklagen: Loris Benito, während Zesigers Abwesenheit als Captain gesetzt, fällt für rund einen Monat aus. Dies schreibt sein Verein am Donnerstag in einer Mitteilung.

Der Grund für die Zwangspause des 34-Jährigen ist eine Verletzung an der linken Leiste, die einen Eingriff erfordert. Aus diesem Grund hat Benito bereits die beiden Partien seit der Länderspielpause verpasst, wobei YB sowohl beim 2:0 gegen GC als auch beim 5:0 im Cup gegen Taverne ohne Gegentor geblieben ist.

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