Um Emmanuel Essiam gab es beim FC Basel zuletzt grosse Fragezeichen. Nun ist klar, wo der Ghanaer zu mehr Spielpraxis kommen soll.

Zuletzt trug Emmanuel Essiam beim FCB nur noch das Trainingsleibchen, nicht mehr das Matchtrikot. Foto: keystone-sda.ch

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Der FCB leiht Emmanuel Essiam (21) zu Royal Francs Borains aus. Der Klub aus der belgischen Kleinstadt Boussu spielt in der zweithöchsten Liga.

Als Essiam im Januar 2022 aus seinem Heimatland Ghana beim FCB ankam, galt er als grosses Mittelfeldtalent. Dann – gleich zu Beginn – war er fast 300 Tage lang verletzt. In der Basler Stammelf konnte er sich danach nie richtig festbeissen – auch Leihen zu SLO und Aarau verliefen nur mässig erfolgreich.

So gehörte Essiam in diesem Sommer zum Kreis der Abgangskandidaten, die beim FCB nur noch Teile des Mannschaftstrainings absolvierten. Aber die Türe für den Ghanaer am Rheinknie bleibt nun einen Spalt offen: Die Leihe nach Belgien ist ohne Kaufoption vereinbart, in Basel steht Essiam noch bis 2028 unter Vertrag.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.