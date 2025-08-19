DE
Leihe nach Belgien
FCB klärt eine weitere Personalie

Um Emmanuel Essiam gab es beim FC Basel zuletzt grosse Fragezeichen. Nun ist klar, wo der Ghanaer zu mehr Spielpraxis kommen soll.
Publiziert: vor 49 Minuten
Zuletzt trug Emmanuel Essiam beim FCB nur noch das Trainingsleibchen, nicht mehr das Matchtrikot.
Foto: keystone-sda.ch
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Der FCB leiht Emmanuel Essiam (21) zu Royal Francs Borains aus. Der Klub aus der belgischen Kleinstadt Boussu spielt in der zweithöchsten Liga.

Als Essiam im Januar 2022 aus seinem Heimatland Ghana beim FCB ankam, galt er als grosses Mittelfeldtalent. Dann – gleich zu Beginn – war er fast 300 Tage lang verletzt. In der Basler Stammelf konnte er sich danach nie richtig festbeissen – auch Leihen zu SLO und Aarau verliefen nur mässig erfolgreich.

So gehörte Essiam in diesem Sommer zum Kreis der Abgangskandidaten, die beim FCB nur noch Teile des Mannschaftstrainings absolvierten. Aber die Türe für den Ghanaer am Rheinknie bleibt nun einen Spalt offen: Die Leihe nach Belgien ist ohne Kaufoption vereinbart, in Basel steht Essiam noch bis 2028 unter Vertrag.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
