Die Thuner holen Mittelfeldtalent aus Köln

Darum gehts
- Der FC Thun leiht Patrik Kristal (18) vom 1. FC Köln aus
- Kristal debütierte mit 14 Jahren in Estlands höchster Fussballliga
- Er absolvierte 14 Länderspiele und trägt bei Thun die Nummer 15
Der FC Thun holt den estnischen Mittelfeldspieler Patrik Kristal. Der 18-Jährige kommt für eine Saison leihweise vom 1. FC Köln ins Berner Oberland. Die Thuner besitzen eine Kaufoption.
Kristal spielt im zentralen Mittelfeld und «gilt als eines der vielversprechenden Talente des estnischen Fussballs», heisst es in der Thun-Mitteilung. Der 18-Jährige ist bereits 14 Mal für sein Heimatland aufgelaufen.
Die Vorbereitung im Sommer absolvierte Kristal mit der ersten Mannschaft des 1. FC Köln. Für die Geissböcke spielte er bisher aber nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West.
Mit 14 Jahren und 245 Tagen wurde er einst zum jüngsten Spieler, der jemals in der höchsten Liga in Estland zum Einsatz kam.
Kristal wird beim FC Thun mit der Rückennummer 15 auflaufen.
Füge jetzt Thun deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!