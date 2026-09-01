Die Thuner holen Mittelfeldtalent aus Köln

Patrik Kristal, 18-jähriges estnisches Mittelfeldtalent, schliesst sich dem FC Thun an. Er kommt leihweise für eine Saison vom 1. FC Köln – mit einer Kaufoption für die Berner Oberländer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FC Thun leiht Patrik Kristal (18) vom 1. FC Köln aus

Kristal debütierte mit 14 Jahren in Estlands höchster Fussballliga

Er absolvierte 14 Länderspiele und trägt bei Thun die Nummer 15

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Der FC Thun holt den estnischen Mittelfeldspieler Patrik Kristal. Der 18-Jährige kommt für eine Saison leihweise vom 1. FC Köln ins Berner Oberland. Die Thuner besitzen eine Kaufoption.

Kristal spielt im zentralen Mittelfeld und «gilt als eines der vielversprechenden Talente des estnischen Fussballs», heisst es in der Thun-Mitteilung. Der 18-Jährige ist bereits 14 Mal für sein Heimatland aufgelaufen.

Die Vorbereitung im Sommer absolvierte Kristal mit der ersten Mannschaft des 1. FC Köln. Für die Geissböcke spielte er bisher aber nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West.

Mit 14 Jahren und 245 Tagen wurde er einst zum jüngsten Spieler, der jemals in der höchsten Liga in Estland zum Einsatz kam.

Kristal wird beim FC Thun mit der Rückennummer 15 auflaufen.

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