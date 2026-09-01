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Leihe mit Kaufoption
Die Thuner holen Mittelfeldtalent aus Köln

Patrik Kristal, 18-jähriges estnisches Mittelfeldtalent, schliesst sich dem FC Thun an. Er kommt leihweise für eine Saison vom 1. FC Köln – mit einer Kaufoption für die Berner Oberländer.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Patrik Kristal (rechts) wechselt zu Meister Thun ins Berner Oberland.
Foto: imago/Action Plus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der FC Thun leiht Patrik Kristal (18) vom 1. FC Köln aus
  • Kristal debütierte mit 14 Jahren in Estlands höchster Fussballliga
  • Er absolvierte 14 Länderspiele und trägt bei Thun die Nummer 15
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Der FC Thun holt den estnischen Mittelfeldspieler Patrik Kristal. Der 18-Jährige kommt für eine Saison leihweise vom 1. FC Köln ins Berner Oberland. Die Thuner besitzen eine Kaufoption.

Kristal spielt im zentralen Mittelfeld und «gilt als eines der vielversprechenden Talente des estnischen Fussballs», heisst es in der Thun-Mitteilung. Der 18-Jährige ist bereits 14 Mal für sein Heimatland aufgelaufen.

Die Vorbereitung im Sommer absolvierte Kristal mit der ersten Mannschaft des 1. FC Köln. Für die Geissböcke spielte er bisher aber nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West. 

Mit 14 Jahren und 245 Tagen wurde er einst zum jüngsten Spieler, der jemals in der höchsten Liga in Estland zum Einsatz kam.

Kristal wird beim FC Thun mit der Rückennummer 15 auflaufen.

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