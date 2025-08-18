FCB-Mittelfeldspieler geht nach Lausanne

Lausanne-Sport bedient sich beim FC Basel. Die Waadtländer leihen Gabriel Sigua bis Ende Saison aus.

Lausanne bedient sich beim FC Basel und leiht Gabriel Sigua bis Ende Saison aus. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Andri Bäggli Redaktion Sport

Der FC Basel hat einen Abnehmer für Streichkandidat Gabriel Sigua (20) gefunden. Wie von Blick angekündigt, verleiht der FCB den Georgier bis Ende Saison an Lausanne. Der Mittelfeldspieler hat in dieser Saison bislang noch keine Minute auf dem Platz gestanden und soll bei den Westschweizern mehr Spielpraxis sammeln können. In Basel besitzt Sigua einen Vertrag bis 2028, Lausanne besitzt keine Kaufoption für den 20-Jährigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.