Leihe innerhalb der Liga
FCB-Mittelfeldspieler geht nach Lausanne

Lausanne-Sport bedient sich beim FC Basel. Die Waadtländer leihen Gabriel Sigua bis Ende Saison aus.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Lausanne bedient sich beim FC Basel und leiht Gabriel Sigua bis Ende Saison aus.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Der FC Basel hat einen Abnehmer für Streichkandidat Gabriel Sigua (20) gefunden. Wie von Blick angekündigt, verleiht der FCB den Georgier bis Ende Saison an Lausanne. Der Mittelfeldspieler hat in dieser Saison bislang noch keine Minute auf dem Platz gestanden und soll bei den Westschweizern mehr Spielpraxis sammeln können. In Basel besitzt Sigua einen Vertrag bis 2028, Lausanne besitzt keine Kaufoption für den 20-Jährigen.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
