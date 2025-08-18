FCB-Mittelfeldspieler geht nach Lausanne

Der FC Basel hat einen Abnehmer für Streichkandidat Gabriel Sigua (20) gefunden. Wie von Blick angekündigt, verleiht der FCB den Georgier bis Ende Saison an Lausanne. Der Mittelfeldspieler hat in dieser Saison bislang noch keine Minute auf dem Platz gestanden und soll bei den Westschweizern mehr Spielpraxis sammeln können. In Basel besitzt Sigua einen Vertrag bis 2028, Lausanne besitzt keine Kaufoption für den 20-Jährigen.
