FCB leiht Mittelfeldspieler an Liga-Konkurrenten aus

Publiziert: 08:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Für Gabriel Sigua geht die Saison in Lausanne weiter.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Noch keine Pflichtspielminute hat Gabriel Sigua (20) diese Saison für den FCB absolviert. Auf der vollen Ausländer-Kontingentsliste des Meisters gilt der Georgier deshalb als erster Streichkandidat. Der Klub sucht nach Blick-Informationen schon länger einen Abnehmer. 

Nun haben die Basler offenbar eine Lösung gefunden: Sie leihen den Mittelfeldspieler für ein Jahr nach Lausanne aus. Einzig der Medizintest steht noch aus. Siguas Vertrag mit dem FCB läuft bis 2028. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
