1/2 Für Gabriel Sigua geht die Saison in Lausanne weiter. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Noch keine Pflichtspielminute hat Gabriel Sigua (20) diese Saison für den FCB absolviert. Auf der vollen Ausländer-Kontingentsliste des Meisters gilt der Georgier deshalb als erster Streichkandidat. Der Klub sucht nach Blick-Informationen schon länger einen Abnehmer.

Nun haben die Basler offenbar eine Lösung gefunden: Sie leihen den Mittelfeldspieler für ein Jahr nach Lausanne aus. Einzig der Medizintest steht noch aus. Siguas Vertrag mit dem FCB läuft bis 2028.

