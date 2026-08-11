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Leihdeal für eine Saison
Lausanne angelt sich jungen Lyon-Stürmer

Im März traf er gegen die Schweizer U19-Nati doppelt, nun geht der Franzose Enzo Molebe auf Klubebene ab sofort für Lausanne-Sport auf Torejagd.
Publiziert: 11.08.2026 um 18:44 Uhr
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Aktualisiert: 11.08.2026 um 18:45 Uhr
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Enzo Molebe erhält bei Lausanne die Nummer 9.
Foto: Lausanne-Sport
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

So richtig auf Touren gekommen ist der Lausanner Angriff (vier Tore in drei Spielen) bislang noch nicht. Vielleicht bringt Enzo Molebe den Offensivmotor der Waadtländer zum Laufen. Am Dienstag wird bekannt, dass der 18-jährige Stürmer für eine Saison von Olympique Lyon per Leihe zu Lausanne stösst. 

Der französische Junioreninternationale Molebe kommt bislang auf fünf Einsätze bei den Profis des Ligue-1-Klubs. Das vergangene halbe Jahr sammelte er in der zweithöchsten französischen Meisterschaft bei Montpellier Spielpraxis (zwei Tore).

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