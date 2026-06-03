FCB baut seinen Staff um

Nach einem halben Jahr in Winterthur ist Mario Cantaluppi zurück in Basel. Dafür müssen drei Staff-Mitglieder den Klub verlassen.

Eine echte FCB-Legende gibt ein Comeback in Basel: Mario Cantaluppi (52) wird neuer Assistenztrainer beim letztjährigen Meister. Cantaluppi lief als Profi 303 Mal im FCB-Leibchen auf. Danach war er jahrelang Trainer im Nachwuchsbereich, darunter von Ende 2023 bis Ende 2025 in der U21. Nach einem halben Jahr bei den Junioren von Winterthur wird «Lupo» nun Assistent von Cheftrainer Stephan Lichtsteiner.

Ebenfalls neu kommt Athletiktrainer Archie Ogden. Dafür verlassen der bisherige Assistenztrainer Matthias Kohler, Teammanager Dante Carecci sowie Athletiktrainer Carlos Menéndez den FCB.

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