DE
FR
Abonnieren

Legende kehrt zurück
FCB baut seinen Staff um

Nach einem halben Jahr in Winterthur ist Mario Cantaluppi zurück in Basel. Dafür müssen drei Staff-Mitglieder den Klub verlassen.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Mario Cantaluppi wird neu Assistent von Stephan Lichtsteiner.
Foto: Pius Koller

Eine echte FCB-Legende gibt ein Comeback in Basel: Mario Cantaluppi (52) wird neuer Assistenztrainer beim letztjährigen Meister. Cantaluppi lief als Profi 303 Mal im FCB-Leibchen auf. Danach war er jahrelang Trainer im Nachwuchsbereich, darunter von Ende 2023 bis Ende 2025 in der U21. Nach einem halben Jahr bei den Junioren von Winterthur wird «Lupo» nun Assistent von Cheftrainer Stephan Lichtsteiner.

Ebenfalls neu kommt Athletiktrainer Archie Ogden. Dafür verlassen der bisherige Assistenztrainer Matthias Kohler, Teammanager Dante Carecci sowie Athletiktrainer Carlos Menéndez den FCB. 

Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League