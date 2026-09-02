Bleiben Otele und Metinho jetzt doch beim FCB?

Nach dem Deadline Day der grossen europäischen Ligen wird ein Abgang von Philip Otele und Metinho immer unwahrscheinlicher. Trainer Stephan Lichtsteiner zählt auf beide Spieler.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB-Trainer Lichtsteiner kann aufatmen: Otele bleibt wohl bis Winter in Basel

Lazio wollte Otele leihen, doch Basels Leih-Kontingent war nicht ausgeschöpft

Basel hat aktuell fünf Spieler ins Ausland verliehen, maximal wären sechs erlaubt

Lucas Werder Reporter Fussball

Noch kann Stephan Lichtsteiner (42) nicht endgültig aufatmen. Doch nachdem am Dienstagabend in den europäischen Top-Ligen das Transferfenster geschlossen hat, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner geworden, dass der FCB-Trainer in diesem Sommer noch einen Stammspieler verliert. Das gilt vor allem für die lange Zeit als heisse Abgangskandidaten gehandelten Philip Otele (27) und Metinho (23).

Gerade im Fall des Flügelspielers hätte es am Dienstag durchaus noch zu einem Last-Minute-Transfer kommen können. Gemäss mehreren Transferexperten sei Lazio Rom an Otele interessiert gewesen, der Serie-A-Klub hätte den Nigerianer gerne mit einer Kaufoption ausgeliehen.

2:04 Ex-Nati-Star ist Bankdrücker: «Shaqiri-Story wird den FCB bis Ende Saison begleiten»

Doch kurz vor der Schliessung des italienischen Transferfensters berichtete der englische Fussball-Journalist Ben Jacobs, dass es nicht zu einem Transfer kommen werde. Der Grund dafür sei das bereits volle Leihspieler-Kontingent der Basler. Daran kann der Deal aber kaum gescheitert sein. Laut dem Fifa-Transferreglement darf jeder Klub zu jedem beliebigen Zeitpunkt einer Saison maximal sechs Spieler ins Ausland verliehen haben. Mit Ibrahim Salah (Antwerpen), Marin Soticek (Hajduk), Moritz Broschinski (Karlsruhe), Dion Kacuri (Lustenau) und Juan Gauto (Platense) hat der FCB derzeit aber nur fünf Spieler leihweise an ausländische Klubs abgegeben.

«Ich zähle zu 100 Prozent auf sie»

So wird Otele wohl mindestens bis Winter in Basel bleiben, obwohl sich der Klub das Gehalt des Flügelspielers eigentlich gar nicht leisten kann. Vor allem deswegen wollte die sportliche Führung den fünffachen Nationalspieler gerne loswerden – im Gegensatz zu Lichtsteiner. «Das sind für mich enorm wichtige Spieler. Ich zähle zu 100 Prozent auf sie», hatte der FCB-Coach vergangene Woche zu den Wechsel-Gerüchten um Otele und Metinho gesagt. «Ich bin froh, sind sie noch da, sie haben enorm viel Qualität und bringen die Mannschaft weiter», legt Lichtsteiner nun nach. «Es geht nicht nur darum, Qualität zu holen, sondern Qualität auch zu halten. Das ist uns mit diesen zwei Spielen gelungen.»

Ob es tatsächlich dabei bleibt, wird sich spätestens am Sonntag zeigen, wenn der FCB zu Hause den FC Lugano empfängt. Schliesslich werden bis dahin auch die Transferfenster in Belgien, den USA (beide Donnerstag), der Türkei (Freitag) und Portugal (Samstag) geschlossen haben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos