Mittelfeld-Sorgen, Spielprotest und WM-Träume: Das sind die dominierenden Themen in Lausanne vor dem wichtigen Spiel am Sonntag in Sion (16.30 Uhr). Zum Inside.

1/2 Rot gegen Sow – und dann doch nicht. Lugano protestierte beim Spiel gegen Lausanne gegen das Zurücknehmen des Platzverweises. Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts Warum sich Theo Bair zurecht WM-Hoffnungen macht

Wie Zeidler die vier Mittelfeld-Ausfälle kompensieren will

Was man in Lausanne zum Spielprotest von Lugano sagt

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Theo Bair erzielte am vergangenen Sonntag im Cup gegen Concordia Basel sein erstes Tor für Lausanne. «Das ist schon mal eine Last weniger», erklärte der kanadische Mittelstürmer, der nach Lausanne gekommen war, um im Hinblick auf die WM im kommenden Sommer in seinem Heimatland möglichst viel Spielpraxis zu bekommen. «Hier glaubt man an mich, man braucht meine Tore. Ich möchte dieses Vertrauen zurückzahlen», versichert der grosse und kräftige Stürmer, der sich in Europa bei Motherwell (Schottland) einen Namen gemacht hat, bevor er bei Auxerre (Frankreich) etwas nachliess.

Die grosse Frage

Wie wird Trainer Peter Zeidler sein Mittelfeld neu aufstellen? «Mir fehlen vier potenzielle Stammspieler in diesem Bereich!», ruft der Deutsche aus. Brandon Soppy und Gaoussou Diakité sind gesperrt, während Nicky Beloko und Jamie Roche verletzt sind. Eines ist sicher: Olivier Custodio und Gabriel Sigua werden von Beginn an spielen. Was den Rest angeht, ist alles offen.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben sehr gute Busfahrer und einen sehr komfortablen Bus. Wir lieben das Tessin. Wenn wir wiederkommen müssen, kommen wir wieder und hoffen, mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.» Peter Zeidler ist bereit, in der «Affäre Karim Sow» alles zu tun, glaubt aber dennoch nicht, dass das Spiel gegen Lugano wiederholt wird. Zur Erinnerung: Es endete mit einem 1:1-Unentschieden, aber die Tessiner hatten wegen einer als unzulässig erachteten Verwendung des VAR Protest eingelegt.

Mögliche Aufstellung

Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; N’Diaye, Custodio, Sigua, Lekoueiry; Ajdini, Bair.

Wer fehlt?

Soppy, Diakité, Traoré (alle gesperrt), Roche, Castella, Beloko (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Frage stellt sich bereits: Nach seiner Rückkehr aus dem Wallis trifft Lausanne am Donnerstag in der Tuilière zum Auftakt der Conference League auf Breidablik. Wie viele isländische Fans werden nach Lausanne reisen? Etwa zehn? Fünfzig? Ein Hinweis: Es sind keine Journalisten angekündigt. Die Lausanner Polizei ist selbstverständlich viel weniger besorgt über die Antwort als bei den Playoffs, als Besiktas zu Gast war...

Hast du gewusst, dass ...

... nur ein Team in der Liga noch weniger verschiedene Torschützen hat? Das ist der FC Luzern mit vier. Lausanne hat fünf. Der Letzte, der sich dazugesellt hat, ist Lekoueiry, der wirblige Mauretanier.

Aufgepasst auf

Gabriel Sigua. Es ist klar, dass er am Sonntag spielt. Beim FCB standen ihm neben Verletzungen Stars wie Shaqiri im Weg. Behauptet der 20-Jährige in Lausanne nun einen Stammplatz in der Super League?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

1. Lekoueiry 4,2 (5 Bewertungen)

2. Letica 4,0 (6)

3. Roche 4,0 (4)



Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

«Ich bin misstrauisch gegenüber Mannschaften, die kein Selbstvertrauen haben», sagt Sion-Coach Didier Tholot vor der Partie. Was er genau damit meint, gibts im Sion-Inside, das hier erscheint.

7 Spieltag

Sa., Lugano – GC, 18 Uhr

Sa., Servette – Winterthur, 18 Uhr

Sa., FCZ – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Thun, 14 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

