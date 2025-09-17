1/8 Lugano verpasst im Krisengipfel gegen Lausanne den zweiten Saisonsieg. Foto: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Redaktor Sport

Die besten Lausanner sind Karlo Letica, der in der 63. Minute gegen Kevin Behrens und in der 85. Minute gegen Claudio Cassano zwei Glanzparaden zeigt und Beyatt Lekoueiry, der im Mittelfeld viele Zweikämpfe gewinnt und das einzige Tor für die Waadtländer erzielt. Der kroatische Torhüter wirft sich in der Nachspielzeit zudem heroisch dem herbeigrätschenden Steffen entgegen, der dafür die Rote Karte sieht. Der 18-jährige Enzo Kana-Biyik spielt in seinem ersten Spiel im Erwachsenenfussball nicht gut. Aber der von Manchester United ausgeliehene junge Spieler muss diese Spiele nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Hinweise: Jamie Roche bis 14. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Enzo Kana-Biyik bis 60., Beyatt Lekoueiry bis 81., Morgan Poaty bis 81. Minute.

Kevin Mouanga ab 14., Nathan Butler-Oyedeji ab 60. Minute. Alban Ajdini ab 81., Sekou Fofana ab 81. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Renato Steffen hätte für sein Spiel eine sehr gute Note verdient, macht aber mit seiner gefährlichen Aktion gegen Karlo Letica in der Nachspielzeit alles zunichte. David von Ballmoos im Tor spielt ordentlich, während Yanis Cimignani nicht genug zeigt. Ein Spiel zum Vergessen ist es auch für Ayman El Wafi, der beim Ausgleichstreffer der Lausanner einen folgenschweren Fehlpass spielt und Lekoueiry im Anschluss nicht am Torerfolg hindern kann.

Hinweise: Daniel Dos Santos bis 57., Ayman El Wafi bis 57., Yanis Cimignani bis 57., Uran Bislimi bis 81. Minute.

Hadj Mahmoud ab 57., Zachary Brault-Guillard ab 57., Mattia Bottani ab 57. Minute. Claudio Cassano ab 81. und bis 97., Ousmane Doumbia ab 97. Minute.

