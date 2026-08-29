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Lausanne-Noten zum FCZ-Match
Die Hälfte der Waadtländer ist ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Lausanne-Spieler zur 2:3-Niederlage gegen den FCZ.
Publiziert: 29.08.2026 um vor 16 Minuten
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Der FCZ bezwingt auswärts Lausanne mit 3:2.
Foto: Keystone
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Florian RazReporter Fussball

«Man kassiert selten drei Tore in einer Halbzeit», sagt Lausannes Trainer Luka Elsner nach der 2:3-Niederlage gegen Zürich. Und klagt: «Wir bezahlen den Preis für unsere Unerfahrenheit.» Man könnte auch sagen: Die Lausanner bekommen die vielen PS, die sie in ihren jungen Beinen haben, kaum auf den Boden.

Zwar gelingt dem ansonsten sehr glücklosen Omar Janneh endlich das erste Ligator der Saison. Und Sommerzugang Enzo Molebe trifft gleich bei seinem Debüt in der Startformation.

Ansonsten aber sind die Lausanner vorne zu wenig konkret in ihrem Auftritt. Und sie sind hinten extrem anfällig. Karim Sow verliert das entscheidende Laufduell mit Umeh Emmanuel vor dem 2:3. Brandon Soppy fällt beim 1:1 in den Sekundenschlaf. Beim 1:2 gelingt es Lausanne im Verbund, mit Lindrit Kamberi den kopfballstärksten Zürcher aus fünf Metern frei an den Ball kommen zu lassen.

Es hilft nicht, wenn Mittelfeldmotor Nicky Beloko bereits in Halbzeit eins verletzt vom Feld muss. Gefolgt von Innenverteidiger Tyler Fredricson nach dem Seitenwechsel. Zumal die Routiniers Olivier Custodio und Florent Mollet für einmal blass bleiben.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
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5
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11
2
FC Basel
FC Basel
5
3
10
3
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
8
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
9
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
10
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
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