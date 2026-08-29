Florian Raz Reporter Fussball

«Man kassiert selten drei Tore in einer Halbzeit», sagt Lausannes Trainer Luka Elsner nach der 2:3-Niederlage gegen Zürich. Und klagt: «Wir bezahlen den Preis für unsere Unerfahrenheit.» Man könnte auch sagen: Die Lausanner bekommen die vielen PS, die sie in ihren jungen Beinen haben, kaum auf den Boden.

Zwar gelingt dem ansonsten sehr glücklosen Omar Janneh endlich das erste Ligator der Saison. Und Sommerzugang Enzo Molebe trifft gleich bei seinem Debüt in der Startformation.

Ansonsten aber sind die Lausanner vorne zu wenig konkret in ihrem Auftritt. Und sie sind hinten extrem anfällig. Karim Sow verliert das entscheidende Laufduell mit Umeh Emmanuel vor dem 2:3. Brandon Soppy fällt beim 1:1 in den Sekundenschlaf. Beim 1:2 gelingt es Lausanne im Verbund, mit Lindrit Kamberi den kopfballstärksten Zürcher aus fünf Metern frei an den Ball kommen zu lassen.

Es hilft nicht, wenn Mittelfeldmotor Nicky Beloko bereits in Halbzeit eins verletzt vom Feld muss. Gefolgt von Innenverteidiger Tyler Fredricson nach dem Seitenwechsel. Zumal die Routiniers Olivier Custodio und Florent Mollet für einmal blass bleiben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an Lausanne Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen