Kein einziger Schuss aufs Tor – eine Statistik, die einiges über die enttäuschende Leistung der Lausanner Offensivspieler aussagt. Keiner von ihnen verdient auch nur annähernd eine genügende Note. Der beste Lausanner ist wohl Olivier Custodio, der im Mittelfeld unermüdlich Kilometer abspult.

In der Defensive präsentieren sich die Waadtländer hingegen durchaus überzeugend. Besonders Nicolas Cozza weiss zu gefallen. Obwohl er auf der ungewohnten Position des linken Aussenverteidigers aufläuft, macht er seine Sache ordentlich. Karim Sow findet in der Innenverteidigung zudem etwas zu seinem Selbstvertrauen zurück. Seine gute Leistung dürfte ihm nach den turbulenten vergangenen Wochen guttun.

In der Schlussphase erlebt er allerdings einen Schreckmoment, als er einen Penalty verursacht und die Rote Karte sieht. Die VAR-Überprüfung kommt ihm jedoch zu Recht zugute und bewahrt ihn vor einem Platzverweis. Melvin Mastil darf sich derweil über einen weissen Fleck auf dem Matchblatt freuen: Mit drei Paraden hält er seinen Kasten sauber, ohne dabei allerdings eine herausragende Leistung zeigen zu müssen.

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