Kein einziger Schuss aufs Tor – eine Statistik, die einiges über die enttäuschende Leistung der Lausanner Offensivspieler aussagt. Keiner von ihnen verdient auch nur annähernd eine genügende Note. Der beste Lausanner ist wohl Olivier Custodio, der im Mittelfeld unermüdlich Kilometer abspult.
In der Defensive präsentieren sich die Waadtländer hingegen durchaus überzeugend. Besonders Nicolas Cozza weiss zu gefallen. Obwohl er auf der ungewohnten Position des linken Aussenverteidigers aufläuft, macht er seine Sache ordentlich. Karim Sow findet in der Innenverteidigung zudem etwas zu seinem Selbstvertrauen zurück. Seine gute Leistung dürfte ihm nach den turbulenten vergangenen Wochen guttun.
In der Schlussphase erlebt er allerdings einen Schreckmoment, als er einen Penalty verursacht und die Rote Karte sieht. Die VAR-Überprüfung kommt ihm jedoch zu Recht zugute und bewahrt ihn vor einem Platzverweis. Melvin Mastil darf sich derweil über einen weissen Fleck auf dem Matchblatt freuen: Mit drei Paraden hält er seinen Kasten sauber, ohne dabei allerdings eine herausragende Leistung zeigen zu müssen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
15
-7
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9