Tim Guillemin Redaktor Sport

Ein sehr schwaches Spiel der Lausanner. Mittelstürmer Omar Janneh war wie vom Erdboden verschwunden, und Melvin Mastil zeigte im Tor eine katastrophale Leistung: Beim 0:1 liess er sich viel zu leicht überwinden. Das 1:3 verschenkt er durch einen Fehler, der einem Junioren-B-Goalie würdig war. Brandon Soppy war, wie schon so oft, nicht auf der Höhe, während Karim Sow beim 1:2 den Ball durch eine zu lange Ballannahme verlor. Das ist auf diesem Niveau nicht akzeptabel. Kein Lausanner hat ein gutes Spiel gezeigt, nicht einmal die eingewechselten Spieler. Einige Stammspieler haben weniger versagt als andere, wie Olivier Custodio, Florent Mollet oder Levy Nene, der bei seinem ersten Einsatz in der Super League sogleich ein Tor erzielte. Die einzige gute Nachricht des Tages ...

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