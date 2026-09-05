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Lausanne-Noten gegen Vaduz
Nach katastrophalem Patzer – Goalie Mastil kassiert die 1

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der 1:3-Niederlage von Lausanne gegen Vaduz.
Publiziert: vor 13 Minuten
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1/7
Vaduz holt sich die nächsten drei Punkte und gibt die Rote Laterne ab.
Foto: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Ein sehr schwaches Spiel der Lausanner. Mittelstürmer Omar Janneh war wie vom Erdboden verschwunden, und Melvin Mastil zeigte im Tor eine katastrophale Leistung: Beim 0:1 liess er sich viel zu leicht überwinden. Das 1:3 verschenkt er durch einen Fehler, der einem Junioren-B-Goalie würdig war. Brandon Soppy war, wie schon so oft, nicht auf der Höhe, während Karim Sow beim 1:2 den Ball durch eine zu lange Ballannahme verlor. Das ist auf diesem Niveau nicht akzeptabel. Kein Lausanner hat ein gutes Spiel gezeigt, nicht einmal die eingewechselten Spieler. Einige Stammspieler haben weniger versagt als andere, wie Olivier Custodio, Florent Mollet oder Levy Nene, der bei seinem ersten Einsatz in der Super League sogleich ein Tor erzielte. Die einzige gute Nachricht des Tages ...

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
2
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Zürich
FC Zürich
0:0
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0:0
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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