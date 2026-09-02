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Lausanne-Mastil verhindert Thuner Sieg mit toller Parade
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Highlights im Video:Lausanne-Mastil verhindert Thuner Sieg mit toller Parade

Lausanne-Noten gegen Thun
Stürmer bleiben blass – Goalie überragt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 von Lausanne gegen Thun.
Publiziert: 02.09.2026 um 23:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Morgan Poaty (l.) geht gegen Simon Lengen ins Kopfballduell.
Foto: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Der Lausanner Angriff bleibt blass – wie schon allzu oft seit Saisonbeginn. Enzo Molebe erwischt einen schwachen Tag und kann seine Schnelligkeit nie zur Geltung bringen. Auch Omar Janneh weiss nicht zu überzeugen. Eine eher unauffällige Leistung zeigt diesmal Florent Mollet, der ansonsten zu den Leistungsträgern der Lausanner in dieser frühen Saisonphase zählt. 

Bester Spieler der Waadtländer ist Torhüter Melvin Mastil, der sich mehrfach als entscheidender Rückhalt erweist. Morgan Poaty, der auf der für ihn ungewohnten Position in der Innenverteidigung aufläuft, hinterlässt einen durchaus überzeugenden Eindruck.

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Mannschaft
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BSC Young Boys
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6
12
14
2
FC Lugano
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4
10
12
3
FC Basel
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5
3
10
4
FC Luzern
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6
-3
8
5
FC St. Gallen
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5
-1
7
6
FC Thun
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5
-5
7
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FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
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6
-7
6
10
Servette FC
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4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
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5
-5
4
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FC Vaduz
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6
-3
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