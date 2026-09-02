Tim Guillemin Redaktor Sport

Der Lausanner Angriff bleibt blass – wie schon allzu oft seit Saisonbeginn. Enzo Molebe erwischt einen schwachen Tag und kann seine Schnelligkeit nie zur Geltung bringen. Auch Omar Janneh weiss nicht zu überzeugen. Eine eher unauffällige Leistung zeigt diesmal Florent Mollet, der ansonsten zu den Leistungsträgern der Lausanner in dieser frühen Saisonphase zählt.

Bester Spieler der Waadtländer ist Torhüter Melvin Mastil, der sich mehrfach als entscheidender Rückhalt erweist. Morgan Poaty, der auf der für ihn ungewohnten Position in der Innenverteidigung aufläuft, hinterlässt einen durchaus überzeugenden Eindruck.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an Lausanne Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen