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Lausanne-Noten gegen Servette
Rückkehrer ist der einzige Lichtblick in der Offensive

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:1 von Lausanne gegen Servette.
Publiziert: 21:15 Uhr
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1/6
Servette gewinnt ein eigenartiges Genfersee-Derby.
Foto: keystone-sda.ch
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Bastien FellerSportjournalist

Mit mehreren Neuzugängen auf dem Platz nimmt Lausanne eine taktische Umstellung auf eine Dreierkette vor. Luka Elsners Ziel ist es, mehr Stabilität in eine Mannschaft zu bringen, die zuletzt in Vaduz drei Gegentore kassiert hat. Obwohl sie im Laufe der Partie kaum etwas zulassen, müssen sich die Lausanner dennoch mit einem Tor Unterschied geschlagen geben – vor allem aufgrund eines Fehlers von Theo Bergvall und auch von Étienne Kinkoué. 

Diese bescheren den Servettien den entscheidenden Penalty, da die Waadtländer Stürmer wie so oft seit Saisonbeginn keine Lösung vor dem Tor finden. Omar Janneh spielt – wie schon seit mehreren Monaten – sehr unglücklich. Molebe und Nene enttäuschen, auch wenn Letzterer mit einem sehenswerten Freistoss den Pfosten trifft. 

Gut für Lausanne ist, dass Bah Mendes nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz steht, denn er ist der einzige Lichtblick im Angriff der Waadtländer.

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8
12
16
3
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7
6
15
4
FC Basel
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8
2
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5
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-2
10
6
FC Zürich
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8
-6
10
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FC Luzern
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8
-5
9
8
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7
-4
8
9
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7
-3
7
10
FC Thun
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7
-7
7
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