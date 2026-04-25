DE
FR
Abonnieren

Lausanne-Noten gegen den FCZ
Mehrere Spieler wirken nach Zeidler-Abgang wie verwandelt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 3:0 von Lausanne gegen den FCZ.
Publiziert: 22:06 Uhr
Kommentieren
1/7
Der FCZ verliert in Lausanne deutlich.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
GM_BlickPortraits_05.jpg
Tim GuilleminRedaktor Sport

Mehrere Spieler schienen wie ausgewechselt, allen voran Nicky Beloko und Brandon Soppy, die nach dem Abgang von Peter Zeidler wieder wie richtige Fussballer wirkten. Jamie Roche zeigte – wie so oft – eine starke Leistung, während Alban Ajdini trotz fehlendem Rhythmus einen sehr guten Eindruck hinterliess. Einziger ungenügender Lausanner war Theo Bair, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Hinweis: 55. Mollet für Beloko, Bair für Janneh; 68. Renovales für Ajdini (zu kurz für eine Bewertung); 80. Traoré für Butler-Oyedeji, Ngonzo für Poaty (beide zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Was für eine schwache erste Halbzeit des FC Zürich. David Vujevic hat beim 2:0 und 3:0 Pech, wird aber auch von Goalie Yanick Brecher nicht unterstützt. Carlos Bernegger hätte zur Pause die ganze Mannschaft auswechseln können, entschied sich aber für Matthias Phaëton, Sebastian Walker und Valon Berisha. Kein Spieler erreicht genügende Leistungen. Lindrit Kamberi ist noch der Beste und überzeugt sogar nach der Pause. Die drei Einwechslungen zur Halbzeit tragen immerhin dazu bei, das Team zu stabilisieren.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Hinweis: 46. Reverson für Phaëton, Comenencia für Berisha, Sauter für Walker; 69. Kransiqi für Cavaleiro, Reichmuth für Perea (beide zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Basel
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
3
Servette FC
Servette FC
33
0
40
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport