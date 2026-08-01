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Lausanne-Noten gegen Basel
Trotz Last-Minute-Sieg sind drei Lausanner ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 1:0-Sieg von Lausanne gegen den FC Basel.
Publiziert: 01.08.2026 um 23:02 Uhr
|
Aktualisiert: 01.08.2026 um vor 54 Minuten
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1/12
Mit einem Strahl schiesst Florent Mollet Lausanne zum Sieg in der Nachspielzeit.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Lausanne glänzt defensiv, insbesondere dank einer starken Leistung der Innenverteidiger. Kevin Mouanga und Karim Sow lassen Basler Stürmer Zan Celar kaum Raum. Olivier Custodio spult im Mittelfeld viele Kilometer ab und spielt wie gewohnt vorbildlich. Der beste Offensivspieler ist Ibrahim Bah Mendes, die anderen drei bleiben zu blass. 

Vor allem Omar Janneh kann in der Basler Defensive kaum Akzente setzen. Torhüter Melvin Mastil wird seinem vielversprechenden Ruf schliesslich gerecht. Obwohl er nicht übermässig viel zu tun hat, spielt er souverän und gibt Sicherheit. Wunder musste er allerdings nicht vollbringen.

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