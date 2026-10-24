Nach seinem starken Start steckt Lausannes 19-jähriger Stürmer im Tief. Genau jetzt müssen aber Punkte her. Hier kommt das Lausanne-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Lausanne hat diese Saison in Pflichtspielen Kosovo Neuchâtel (2. Liga), Winkeln (2. Liga) und … Basel geschlagen! Die Punkteausbeute zum Saisonstart ist schlecht. Immerhin sieht es bei den Verletzten mit der Rückkehr von Olivier Custodio und Nicolas Cozza etwas besser aus. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, es müssen Punkte her. Luka Elsner hat das Ende der Transferperiode genutzt, um die Hierarchie in der Kabine festzulegen. «Olivier Custodio ist unser Captain. Karim Sow und Nicolas Cozza sind die Vizecaptains. Den Captain habe ich selbst bestimmt, seine Stellvertreter haben die Spieler gewählt», verrät der slowenische Trainer.

Die grosse Frage

Woche für Woche dieselbe Frage: Was tun mit Omar Janneh? Der 19-jährige Mittelstürmer hat bei LS mit einem Tor pro Spiel einen phänomenalen Start hingelegt, ehe er in ein Tief gefallen ist. Im Schweizer Cup in Winkeln bleibt der Spanier gegen Amateurverteidiger eine Stunde lang unsichtbar. Dann gelingt ihm mit einem Tor und zwei Assists doch noch ein guter Abschluss. Luka Elsner sucht nach Lösungen, um ihm sein Selbstvertrauen zurückzugeben.

Gesagt ist gesagt

«Sion ist eine technisch sehr starke Mannschaft, die gerne Fussball spielt und viel nach vorne unternimmt. Die Aussenverteidiger schalten sich ein, die Flügelspieler ziehen nach innen. Sion hat viele verschiedene Möglichkeiten, gefährlich zu werden. Diese Mannschaft muss man erst einmal in Schach halten. Ja, ihr letzter Auftritt in der Meisterschaft war nicht gut. Und wenn man zweifelt, kann sich das grundsätzlich auch auf die Defensive auswirken. In den letzten Wochen hat Sion seinen Gegnern vielleicht Chancen zugestanden, das lässt sich nicht bestreiten. Aber wir machen uns nichts vor: Es ist ein Derby, wir spielen auswärts, und die Aufgabe wird schwierig», sagt Lausanne-Trainer Luka Elsner.

Die Blick-Prognose

Lausanne findet sich nach und nach besser zurecht und hat keine Ausreden mehr. Beim 7:0 in Winkeln hat die Mannschaft trotz des bescheidenen Gegners eine gute Einstellung gezeigt. Dass alle sieben Tore von Angreifern erzielt wurden, ist ein gutes Zeichen. Das System mit drei Innenverteidigern sorgt für Stabilität. Ein guter Lausanner Auftritt im Tourbillon käme deshalb nicht überraschend. Ein Sieg mit einem Tor Unterschied? Ein gewagtes Szenario, aber keineswegs völlig unrealistisch.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Soppy, Kinkoué, Cozza, Sow, Poaty; Blin, N’Diaye, Mollet; Butler-Oyedeji, Nene.

Wer fehlt?

Sekou Koné (gesperrt), Nicky Beloko, Levy Nene, Beyatt Lekoueiry, Tyler Fredricson, Koba Koindredi und Theo Bergvall (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:

Mouanga 4,3 Mendes 4,2 Poaty 4,0

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Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach leitet die Partie. Als VAR steht ihm Fedayi San zur Seite.

Der Gegner

Sion kann wieder auf Kreshnik Hajrizi zählen. Der Innenverteidiger gab im Cup nach fünf Monaten Pause sein Comeback und soll der Abwehr Stabilität verleihen – das macht sie in Kombination mit der guten Offensive schwer zu knacken. Hier gehts zum Sion-Inside.

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11. Runde

Sa., Servette – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., YB – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Thun – Lugano, 14.00 Uhr

So., Basel – GC, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr