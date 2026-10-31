Zum 130. Geburtstag erwartet Lausanne über 10’000 Fans und braucht gegen Thun dringend einen Sieg. Ausgerechnet für Captain Olivier Custodio ist ein Platz in der Startelf aber keine Selbstverständlichkeit mehr. Hier kommt das Lausanne-Inside.

Darum gehts Lausanne feiert gegen Thun vor über 10’000 Fans seinen 130. Geburtstag

Elsner verlangt Punkte; LS erzielte erst sieben Tore

Custodios Startplatz wackelt

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Lausanne feiert am Sonntag seinen 130. Geburtstag und hat zum Jubiläum ein grosses Wandbild gestalten lassen. Gegenüber der Tuilière sind nun 13 Klublegenden verewigt: Erich Burgener, Marcel Parietti, Robert Kok, Dominique Herr, Frank Verlaat, Marc Hottiger, Pierre-André Schürmann, Stéphane Chapuisat, Stefan Rehn, Olivier Custodio, Cameron Puertas, Dan Ndoye und Andi Zeqiri. Eine schöne Würdigung. Zum Jubiläumsspiel am Sonntag werden über 10’000 Zuschauer in der Tuilière erwartet.

0:34 Lausanne feiert 130. Geburi: Vereinsikonen zieren nun das Stade de la Tuilière

Die grosse Frage

Ist Olivier Custodio bei Luka Elsner noch als Stammspieler gesetzt? «Olivier ist ein wichtiger Spieler. Und bei Lausanne-Sport ist er ganz offensichtlich kein Spieler wie jeder andere. Er hatte eine kleine Verletzung und ist jetzt zurück», antwortet der LS-Trainer, der weiss, wie heikel das Thema ist. Seit der Verpflichtung von Alexis Blin, dem Aufstieg von Souleymane N’Diaye und der Umstellung auf eine Fünferkette ist dem Captain ein Platz in der Startelf nicht mehr in jedem Spiel sicher. Der volle Respekt sei ihm aber weiterhin gewiss, versichert sein Trainer.

Gesagt ist gesagt

«Jetzt müssen wir unsere Fortschritte in Punkte ummünzen, daran führt kein Weg vorbei. Uns läuft die Zeit davon. Das Spiel am Sonntag gegen Thun muss zum positiven Wendepunkt unserer Saison werden. Jetzt ist der Moment», sagt LS-Trainer Luka Elsner, der auf ein Erwachen seiner Offensive hofft. Lausanne verteidigt gut, besonders seit der Umstellung auf die Fünferkette. In elf Super-League-Spielen hat die Mannschaft aber erst sieben Tore erzielt. Zu wenig!

Die Blick-Prognose

Lausanne-Sport braucht unbedingt einen klaren Sieg – und wird ihn holen. Alles andere als ein entschlossener, offensiver und konzentrierter LS-Auftritt ist kaum vorstellbar. Thun ist der ideale Gegner für dieses Jubiläumsspiel zum 130. Geburtstag. Vieles spricht dafür, dass Lausanne seine Saison nun richtig lanciert. Blick tippt auf ein 2:0 oder 3:1 für Luka Elsner und seine Mannschaft.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Soppy, Kinkoué, Cozza, Sow, Poaty; Blin, Custodio; Butler-Oyedeji, Janneh, Molebe.

Wer fehlt?

Nicky Beloko, Levy Nene, Beyatt Lekoueiry, Tyler Fredricson, Koba Koindredi und Theo Bergvall (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach elf Runden:

Mouanga 4,3 Mendes 4,2 Poaty 4,0

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Der Schiedsrichter

Fedayi San leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Luca Cibelli.

Der Gegner

Thun erhält Verstärkung für seine Problemzone: Marco Bürki ist nach der Geburt seines Kindes wieder verfügbar, Jan Bamert nach seiner Sperre. Beide sollen die löchrigste Abwehr der Liga stabilisieren und den Meister beim Liga-Schlusslicht endlich wieder zu Punkten führen. Hier gehts zum Thun-Inside.

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12. Runde

Sa., GC – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., St. Gallen – Servette, 18.00 Uhr

Sa., Luzern – Sion, 20.30 Uhr

So., YB – FCZ, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr