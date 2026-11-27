In Lausanne wird der Kunstrasen immer mehr zum Streitpunkt. Ausserdem hofft Trainer Ludovic Magnin auf die Rückkehr der zuletzt schweigenden Ultras. Hier kommt das Lausanne-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Schon wieder ein Langzeitverletzter bei Lausanne-Sport! Stürmer Nathan Butler-Oyedeji wird rund vier Monate ausfallen. Der 23-jährige Engländer verletzte sich im Training. Er erlitt einen Mittelfussbruch und muss operiert werden, bevor er seine Reha beginnen kann. Die Verletztenliste wird bei Lausanne damit allmählich wirklich lang, und die Frage nach der Qualität des Kunstrasens sowie dessen Auswirkungen auf die Gesundheit der Spieler stellt sich in Lausanne langsam ernsthaft.

Die grosse Frage

Darf Ibrahim Bah Mendes von Beginn an ran? Wie einst Adrian Kunz oder Frédéric Chassot gilt der dynamische 21-jährige Waadtländer Flügelspieler als idealer Joker. Wenn er eingewechselt wird, dann entfacht er ein Feuer. Ludovic Magnin hält ihn trotz seiner offensichtlichen Durchschlagskraft für die Startelf noch für etwas zu wenig weit. Aber: «Er ist nicht weit davon entfernt, von Beginn an zu spielen», sagte der LS-Coach über seinen Angreifer «IBM», der sich in den defensiven Aspekten des Spiels noch verbessern muss. Verhelfen ihm sein entscheidender Joker-Einsatz gegen Vaduz (ein Tor und ein Assist) sowie die Langzeitverletzung von Nathan Butler-Oyedeji nun zu einem Startelf-Platz in Genf? Eine weitere Frage: Wer ersetzt den gesperrten Brandon Soppy auf der Rechtsverteidigerposition? Theo Bergvall wäre der vorgesehene Ersatz, doch Innenverteidiger Etienne Youté Kinkoué könnte diesen Posten für ein Spiel übernehmen.

Gesagt ist gesagt

«Servette ist ein wichtiges Spiel, aber alle anderen Spiele auch. Wir haben bis zur Winterpause ein kompliziertes Programm, denn nach dem Cupspiel gegen GC warten noch Sion, YB und St. Gallen auf uns – also drei Teams aus den Top 6. Irgendwann müssen wir punkten, und ich hoffe sehr, dass wir schon am Samstag damit anfangen.» Das sagt LS-Trainer Ludovic Magnin, der zudem hofft, dass die Waadtländer Fans wieder für ihre Mannschaft singen werden. Verärgert über Stadionverbote, die nach den Vorfällen im Anschluss an die Niederlage gegen Thun (4:5) gegen mehrere ihrer Mitglieder ausgesprochen wurden, blieben die Ultras gegen Vaduz stumm. «Das hat uns nicht geholfen. Sie sind sehr wichtig für uns», erklärt der Waadtländer Trainer.

Die Blick-Prognose

Es ist schwer vorstellbar, dass dieses dezimierte Lausanne-Sport in der Praille gewinnt – aber ein Léman-Derby hat immer seine eigenen Gesetze und manchmal unerwartete Helden. Lausanne tut sich schwer, offensiv gefährlich zu werden, und die Verletzung von Nathan Butler-Oyedeji wird in diesem Bereich nicht helfen. Vor allem aber bereitet die Defensive der Lausanner Sorgen: Ludovic Magnin hat hinten noch nicht die richtige Formel gefunden. Servette verfügt über deutlich mehr Gewissheiten.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Youté Kinkoué, Sow, Cozza, Poaty; Blin, Custodio, Mollet; Nene, Janneh, Molebe.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Brandon Soppy (gesperrt), Nicky Beloko, Nathan Butler-Oyedeji, Beyatt Lekoueiry, Tyler Fredricson und Koba Koindredi (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Mouanga 4,3 Mendes 4,3 Custodio 4,1

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Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Fedayi San.

Der Gegner

Servette lässt zu viele Chancen liegen: Die Genfer haben in dieser Saison die tiefste Chancenverwertung der Liga und blieben in drei ihrer sieben Heimspiele ohne Tor. Auch beim 0:2 in Sion trafen sie nicht. Das macht sie selbst in Genf verwundbar. Hier gehts zum Servette-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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