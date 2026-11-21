Nach dem Fan-Eklat beim 4:5 gegen Thun kehrt Lausanne als Tabellenletzter in die Tuilière zurück. Gegen das auswärtsschwache Vaduz steht Trainer Magnin unter Zugzwang – und peilt endlich den ersten Heimsieg der Saison an. Hier kommt das Lausanne-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Der neue Trainer Ludovic Magnin hatte zwei Wochen Zeit, um dieses sehr wichtige Spiel vorzubereiten – und erhielt eine gute Nachricht: Er hat Stürmer Levy Nene zurück, der sich vor der Pause verletzt hatte. Sekou Koné hingegen fällt aus, nachdem er sich bei der malischen U23-Auswahl verletzt hat.

Die grosse Frage

Feiert Lausanne-Sport in der Tuilière seinen ersten Super-League-Heimsieg der Saison? Abgesehen vom Schweizer Cup verbuchte der LS in dieser Saison erst einen einzigen Erfolg: am 2. Spieltag im Basler St. Jakob-Park. «Früher war die Tuilière eine Festung, es war schwierig, auf unserem Kunstrasen zu gewinnen», erinnert Ludovic Magnin, der diese vergangenen Zeiten wieder aufleben lassen möchte.

Gesagt ist gesagt

«Du bist Letzter, du hast Druck, du spielst wieder zu Hause, wo du im letzten Match grosse Probleme mit deinen Fans hattest. Das sind viele mentale Hürden, die es zu überwinden gilt. Es ist einfacher, im Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine gute Flanke zu schlagen als am Wochenende», kommentiert Ludovic Magnin mit Verweis auf das Trauma der 4:5-Niederlage gegen Thun, die den Zorn der Ultras ausgelöst und zur Entlassung von Luka Elsner geführt hatte. Der LS hofft, dieses Katastrophen-Kapitel hinter sich zu lassen.

Die Blick-Prognose

Nachdem Lausanne gegen GC einen Punkt geholt hat, empfängt der LS Vaduz mit nur einem Ziel: gewinnen. Ludovic Magnin braucht diese drei Punkte, um Zeit zu gewinnen und allen – sowohl Spielern als auch Fans – zu zeigen, dass er der richtige Mann für diese Situation ist. Die Lausanner werden durch das 4-3-3-System des neuen Trainers sehr druckvoll in diese Partie starten. Hält Vaduz stand und trifft per Konter, dürfte das Lausanner Selbstvertrauen blitzschnell verfliegen. Andernfalls ist ein Sieg des Tabellen-Schlusslichtes gegen auswärts schwache Liechtensteiner (sieben Spiele, ein Punkt) ein mehr als wahrscheinliches Szenario.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Soppy, Sow, Cozza, Poaty; Blin, Custodio, Mollet; Butler-Oyedeji, Janneh, Molebe.

Wer fehlt?

Abdallah, Ajdini, Beloko, Fredricson, Koindredi, Koné und Lekoueiry sind verletzt. Gesperrt ist niemand.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Mouanga 4,3 Mendes 4,2 Poaty 4,0

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Der Schiedsrichter

Nico Gianforte leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Vaduz sucht auswärts weiter den ersten Sieg. Vor der Nati-Pause kassierte der Aufsteiger gegen Sion ausserdem ein 0:4, obwohl er mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse hatte. Die Liechtensteiner lassen zu viele Gegentore zu. Hier geht’s zum Vaduz-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr

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