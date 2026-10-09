Tabellenletzter Lausanne reist mit grossen Personalsorgen nach St. Gallen. Trainer Luka Elsner muss weitere Ausfälle auffangen. Kann Neuzugang Alexis Blin Abhilfe schaffen? Hier kommt das Lausanne-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

Thomas Castella ist bei Lausanne-Sport die Nummer 2 im Tor. Trotzdem darf er die grossen Spiele bestreiten! Gemeint sind nicht die Partien im Schweizer Cup, obwohl er in der ersten Runde gegen Kosova Neuchâtel und in der zweiten gegen den FC Winkeln von Beginn an spielte. Seine grossen Auftritte hat er vielmehr in … Testspielen! Im Juli stand Castella gegen Flamengo im Tor, vergangene Woche gegen Manchester United. Die Lausanner reisten für einen dreitägigen Kurztrip in den Norden Englands. Höhepunkt war ein Testspiel gegen die Red Devils. Der englische Klub, bei dem unter anderem Matthijs de Ligt auflief, gewann mit 2:1.

Die grosse Frage

Wie fängt Luka Elsner die vielen Ausfälle auf? Mit Koba Koindredi und Theo Bergvall sind zwei weitere Verletzte hinzugekommen. Zudem fehlen Lausanne-Sport am Sonntag Karim Sow und Sékou Koné gesperrt. Neuzugang Alexis Blin dürfte noch nicht in der Startelf stehen, im Verlauf der Partie aber eingewechselt werden. Denn Lausanne braucht ihn dringend!

Gesagt ist gesagt

«Wir sind Tabellenletzter. Das ist nicht das, was wir wollen. Aber ihr seid da. Lausanne-Sport steht aufrecht. Wir alle müssen uns hinterfragen: die Klubführung, das Trainerteam und die Spieler. Das werden wir tun.»

Mit diesen Worten wandte sich Präsident Vincent Steinmann an die 1910 Gäste des Galaabends, den der Klub während der Meisterschaftspause veranstaltete. Trotz der aktuell schlechten Resultate von Lausanne-Sport war der Anlass ein grosser Publikumserfolg.

Die Blick-Prognose

Lausanne-Sport ist in St. Gallen kaum ein gutes Resultat zuzutrauen. Zwar konnte die Mannschaft die Meisterschaftspause nutzen, um sich besser kennenzulernen. Doch die vielen Verletzten haben das Zusammenwachsen erneut gebremst. Noch fehlt dem Team die Orientierung auf dem Platz – und das dürfte in der grünen Hölle von St. Gallen besonders deutlich werden. Eine Niederlage ist wahrscheinlich, ein Unentschieden wäre bereits ein grosser Erfolg. Optimistisch wird deshalb wohl kein Lausanne-Fan in diese Partie gehen.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Soppy, Kinkoué, Cozza, Poaty; Custodio, N’Diaye, Mollet; Butler-Oyedeji, Janneh, Nene.

Wer fehlt?

Karim Sow und Sékou Koné (beide gesperrt), Nicky Beloko, Beyatt Lekoueiry, Tyler Fredricson, Koba Koindredi und Theo Bergvall (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

Mouanga 4,3 Mendes 4,2 Poaty 4,0

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

St. Gallen stand beim 3:1 in Basel kompakter, weil Enrico Maassen die Pressinglinie zurückzog. Die Espen liessen nur zwei Schüsse aufs Tor zu. So könnte es für Lausanne schwierig werden. Hier gehts zum FCSG-Inside.

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10. Runde

Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr

So., GC – YB 14.00 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr

So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr