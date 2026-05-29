Renato Widmer D’Autilia bleibt bis 2030 beim FC Basel. Der italienisch-brasilianische Torhüter wird nächste Saison ins Goalieteam der ersten Mannschaft aufgenommen, um ihn schrittweise an den Spitzenfussball heranzuführen.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der FC Basel verlängert den Vertrag mit Renato Widmer D’Autilia (18) vorzeitig für weitere vier Jahre bis 2030. Wie die Basler in einer Medienmitteilung bekannt geben, wird der italienisch-brasilianische Doppelbürger zudem in der kommenden Saison zum Torhüterteam der 1. Mannschaft befördert.

Das Goalie-Talent wechselte vergangenen Sommer von Bologna in den FCB-Nachwuchs und bestritt elf Partien für die U19 und drei Partien für die U21 der Basler. Widmer D’Autilia wurde in den renommierten Akademien von Palmeiras, Inter Mailand und Bologna ausgebildet und mehrfach für italienische Nachwuchs-Nationalteams aufgeboten.

Nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Mit der Beförderung in das Goalieteam der 1. Mannschaft soll der 18-Jährige nun behutsam an den Spitzenfussball herangeführt werden, wie der FCB schreibt.

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