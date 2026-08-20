FCZ verlängert vorzeitig mit Brüder-Duo

Selim (23) und sein jüngerer Bruder Melvin Hodza (19) haben einst mit elf respektive neun Jahren in die Juniorenabteilung des FC Zürich gewechselt. Nun bleiben sie den Stadtzürchern längerfristig erhalten. Beide haben ihre bis 2028 laufenden Verträge vorzeitig um drei Jahre bis 2031 verlängert.
Selim Hodza debütierte im Mai 2022 in der Super League und kommt bisher auf 29 Pflichtspieleinsätze. In der aktuellen Saison stand er in allen vier Partien die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Sein Bruder, der 2024 mit der U17 Schweizer Meister wurde und letzte Saison mit der U19 das Double aus Meistertitel und Cup gewann, schaffte auf diese Saison hin ebenfalls den Sprung in die erste Mannschaft.
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