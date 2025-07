Lugano verpflichtet schwedisches Offensivtalent (18)

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Elias Pihlström unterschreibt für fünf Jahre. Foto: FC Lugano

Lugano holt einen weiteren Spieler für die Offensive. Aus Schweden stösst der 18-jährige Elias Pihlström zu den Tessinern, wie der Klub mitteilt.

Lugano und Pihlström schliessen einen langen Vertrag: Der junge Schwede soll die nächsten fünf Jahre für die Bianconeri auf Torjagd gehen. Pihlström kommt vom schwedischen Erstligisten Deferfors IF und ist U21-Nationalspieler. In der laufenden Saison kam er für den Drittletzten der schwedischen Liga, die im Kalenderjahr spielt, in 13 Partien zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

Sebastien Pelzer, Chief Sports Officer beim FC Lugano sagt über den Neuzugang: «Er ist eine zielgenaue Verstärkung für einen Bereich auf dem Spielfeld, in dem wir Verstärkung brauchten. Er zeichnet sich durch Einfallsreichtum und Schnelligkeit aus und hat Freude an Eins-gegen-Eins-Situationen.»