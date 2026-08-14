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Landung nicht möglich
FC Lugano steckt auf den Färöer-Inseln fest

Das Wetter auf den Färöer-Inseln zwingt den FC Lugano zu einer Extranacht im hohen Norden. Nebel verhinderte die Landung des Charterflugs. Die Bianconeri kommen darum erst am Freitagabend in Mailand an.
Publiziert: 14:44 Uhr
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Aktualisiert: 15:44 Uhr
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Der FC Lugano musste eine Extranacht auf den Färöer-Inseln verbringen.
Foto: Maria Luiza/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Starker Nebel zwang den FC Lugano zu einer Zusatznacht auf den Färöern-Inseln
  • Charterflug konnte gestern nicht landen, heutige Ankunft in Mailand geplant
  • Spiel KÍ Klaksvík gegen Lech Posen findet statt
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Wegen Unwettern auf den Färöer-Inseln musste der FC Lugano nach dem Rückspiel in der Conference-League-Quali eine zusätzliche Nacht vor Ort verbringen. Wegen starken Nebels war die Landung des Charterflugs, der die Bianconeri in Vágar abholen sollte, am Donnerstag nicht möglich. Wenn am Freitag alles nach Plan klappt, werden die Luganesi um 18:20 Uhr in Mailand landen.

Der FC Lugano war nicht der einzige Klub, der mit dem Unwetter auf den Inseln zu kämpfen hatte: Die Partie zwischen KÍ Klaksvík und Lech Posen, in der der nächste Gegner des FC Thun ausgespielt wird, musste um einen Tag nach hinten verschoben werden. Das Spiel findet neu am Freitag um 20 Uhr statt.

Für den FC Lugano geht es nach der unfreiwilligen Verlängerung direkt intensiv weiter: Am Sonntag treffen die Tessiner in der 1. Runde des Schweizer Cups auf den unterklassigen Vedeggio Calcio.

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