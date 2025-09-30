DE
Kybunpark-Ära geht zu Ende
FCSG-Fans können neuen Stadionnamen mitbestimmen

Der Kybunpark in St. Gallen bekommt einen neuen Namen. Die Espen-Fans dürfen da mitentscheiden.
Publiziert: 11:46 Uhr
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Das Stadion in St. Gallen wird bald einen neuen Namen tragen.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • FC St. Gallens Stadion erhält neuen Namen durch Fan-Abstimmung
  • Namensvorschläge müssen 'Berit' und 'Stadion' enthalten, maximal 18 Zeichen
  • Fans können vom 30. September bis 10. Oktober Vorschläge einreichen
Neues Kapitel in der Geschichte des FC St. Gallens: Das Stadion, das bis anhin als Kybunpark bekannt ist, erhält einen neuen Namen. Wie der Klub in einer Medienmitteilung verkündet, wird dieser von den Fans bestimmt. Alle Anhänger sind zum Mitbestimmen eingeladen, um mit dem Stadion ein Stück mehr Heimat zu verkörpern.

Der Ablauf erfolgt in vier Phasen

Die Wahl der Namensbestimmung ist in vier Phasen aufgeteilt: Vom 30. September bis zum 10. Oktober können die Fans ihre Vorschläge über die Vereinshomepage abgeben. Es ist vorgeschrieben, dass der Name die Wörter «Berit» und «Stadion» beinhalten muss und nicht mehr als 18 Zeichen haben darf. Dementsprechend müssen die das Schema «BERIT XXXXXXSTADION» befolgen.

Bis zum 25. Oktober werden die drei grossen Favoriten ausgewählt – nach dem Heimspiel gegen GC werden die offiziell bekanntgegeben.

Die Phase drei findet knapp einen Monat später statt: Besitzerinnen und Besitzer einer Saisonkarte können ihre Stimme direkt im Stadion an der Urne abgeben. Wer beim Spiel gegen Lausanne nicht im Stadion sein kann, kann per Briefwahl mitmachen.

Das Ergebnis wird im Dezember verkündet. Matthias Hüppi: «Der FC St. Gallen 1879 ist glücklich, gemeinsam mit der Berit Klinik und seinen Fans diesen einzigartigen Weg zu gehen. Gemeinsam entsteht etwas Bleibendes, das weit über die Grenzen der Ostschweiz hinausstrahlt.»

