1/2 GC verpflichtet kurz vor Saisonstart Dardan Destani (l.) vom FC Basel.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Grasshoppers verstärken sich kurz vor dem Saisonstart gegen Luzern (Samstag, 18 Uhr) mit Angreifer Dardan Destani (18). Der kosovarisch-schweizerische Doppelbürger kommt aus der Jugend vom FC Basel und unterschreibt einen Dreijahresvertrag, wie die Hoppers am Mittwochnachmittag bekannt geben. Vorerst ist er für die U21 eingeplant.

Destani erzielte in der abgelaufenen Spielzeit in 23 Partien 15 Tore für die U19 der Basler. «Mark zeigt bereits in seinem jungen Alter reife Leistungen auf einer so essenziellen Position. Ich freue mich, wenn er sich in der U21 weiter etablieren und sich weiterentwickeln kann. Seine Zahlen bei Basel zeigen, wie Torgefährlich er sein kann», so der Technische Leiter Remo Gaugler.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mark Mihaljevic (19) verlängert gleichzeitig seinen Vertrag – ebenfalls bis 2028. Der Goalie trägt seit seinem zehnten Lebensjahr das GC-Trikot und durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen. In der letzten Saison kam er vor allem in der U19 zum Einsatz – auch er soll in der kommenden Spielzeit in der U21 Spielpraxis sammeln.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos