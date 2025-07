GC holt Neuzugang – und schreibt den Namen falsch

Bayern-Spieler Lovro Zvonarek kommt für ein Jahr per Leihe nach Zürich. Foto: Getty Images

Nicolas Horni Sportredaktor

Der Grasshopper Club Zürich bedient sich erneut beim FC Bayern München. Vom deutschen Rekordmeister wird der 20-jährige Kroate Lovro Zvonarek für ein Jahr ausgeliehen. Das geben die Hoppers am Dienstagmorgen bekannt – und leisten sich gleich einen peinlichen Fauxpas: Sie schreiben in der Medienmitteilung den Namen falsch. Statt Zvonarek steht Zvoranek.

Zvonarek debütierte im Alter von 16 Jahren und vier Tagen für Slaven Belupo in der höchsten kroatischen Liga. Im Sommer 2022 wechselte er schliesslich in die Jugendabteilung der Bayern, wo er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Dabei gelangen ihm in 39 Spielen zwölf Tore und sieben Assists. Für das Fanionteam der Bayern lief er fünfmal auf, dabei gelang ihm ein Tor.

In der letzten Saison war der Offensivmann an Sturm Graz ausgeliehen. In Österreich kam er zu 22 Pflichtspieleinsätzen, darunter sechsmal in der Champions League. «Lovro bringt trotz seines jungen Alters reichlich Spielerfahrung mit – auch auf höchstem Niveau. Er verfügt über Spielwitz und eine feine Technik», lässt sich Sportchef Alain Sutter zitieren.

Nach Jonathan Asp Jensen und Grayson Dettoni ist der kroatische U21-Nationalspieler der dritte Bayern-Leihspieler, der nun im Kader von Trainer Gerald Schreiblehner steht.