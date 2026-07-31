Der 22-jährige GC-Mittelfeldspieler Tim Meyer steht vor einem Karrieresprung: Der Ligue-1-Klub Auxerre zeigt Interesse. Eine mögliche Ablöse könnte den Hoppers finanzielle Mittel bringen – sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Grasshoppers haben in diesem Jahr eine Verjüngungskur vorgenommen. Nur sieben Spieler im aktuellen Kader sind 26 Jahre alt oder älter. Nun könnte aber einer der jungen Spieler des 31-Mann-Kaders vor dem nächsten Karriereschritt stehen.

Mittelfeldspieler und GC-Junior Tim Meyer steht vor einem Wechsel. Wie Blick weiss, ist der Ligue-1-Klub Auxerre an den Diensten des 22-Jährigen interessiert. Eine erste Kontaktaufnahme hat in diesen Tagen bereits stattgefunden. Laut den Informationen von Blick ist Meyer alles andere als abgeneigt von einem Wechsel nach Frankreich. Ob die Zürcher ihren Junioren ziehen lassen?

Meyer gilt als eine der Identifikationsfiguren und hat sich trotz seines jungen Alters zu einem Publikumsliebling gemausert. Der 22-Jährige hat bei den Hoppers noch einen Vertrag bis 2028 – somit würde wieder Geld in die Klubkasse der neuen Investoren fliessen.

Auxerre ist seit drei Jahren wieder in der höchsten französischen Spielklasse. Seitdem kämpft der Klub aus Zentralfrankreich immer wieder gegen den Abstieg. Mit Meyer soll es auch dieses Jahr mit dem Verbleib in der Ligue 1 klappen.

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