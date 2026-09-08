Die Grasshoppers verpflichten Mittelfeldspieler Kenzo Goudmijn auf Leihbasis vom englischen Klub Derby County. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft bis 2027, die Zürcher sichern sich zudem eine Kaufoption.

GC macht kurz vor Transferschluss noch einen Deal

GC macht kurz vor Transferschluss noch einen Deal

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Grasshoppers schlagen kurz vor der Schliessung des Schweizer Transferfensters noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Die Hoppers verpflichten Kenzo Goudmijn per Leihe vom Championship-Klub Derby County. Der Vertrag des holländischen Mittelfeldspielers läuft bis 2027. Danach besitzen die Zürcher eine Kaufoption.

Goudmijn wurde bei AZ Alkmaar ausgebildet und an Sparta Rotterdam und Excelsior Rotterdam verliehen. 2024 wagte er den Sprung nach England zu Derby County, wurde dort nach einer Saison aber wieder verliehen. Es ging zurück nach Holland zu den Go Ahead Eagles. Dort stand er 23 Mal im Einsatz und schoss dabei ein Tor. Nun steht also die nächste Leihe für Goudmijn an.

«Ich bin sehr motiviert, dieses nächste Kapitel bei GC Zürich zu beginnen. Ich möchte meine Stärken einbringen und jeden Tag mein Bestes für die Mannschaft geben», lässt sich Goudmijn in der Medienmitteilung zitieren. Der Mittelfeldspieler steigt sofort ins Mannschaftstraining ein und wird künftig die Trikotnummer 24 tragen.

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