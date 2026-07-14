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Kommt von Aarau
Meister Thun verstärkt sich im Mittelfeld

Der Schweizer Meister Thun verpflichtet Nassim Zoukit (25) vom FC Aarau. Der schweizerisch-marokkanische Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2029 und wird im Berner Oberland mit der Rückennummer 13 auflaufen.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Foto: FC Thun
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Andri BäggliRedaktor Sport

Der Schweizer Transfermarkt nimmt eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart immer mehr Schwung auf. So gibt der Meister Thun die nächste Verpflichtung bekannt: Nassim Zoukit (25) wechselt vom FC Aarau ins Berner Oberland. Der schweizerisch-marokkanische Doppelbürger unterschreibt bei den Thunern einen Vertrag über drei Jahre mit der Option auf eine weitere Saison.

Der defensive Mittelfeldspieler spielte in seiner Jugend bei mehreren Genfer Teams, ehe er zur U19 von Girona (Sp) wechselte. Nach einer kurzen Zeit bei Étoile Carouge sammelte er in Lausanne erste Erfahrungen in der Super League. Via einer Leihe zu Bellinzona wechselte er zurück zu Carouge, ehe er sein Glück in Aarau versuchte. In Thun wird er mit der Rückennummer 13 auflaufen. Beim FCA hätte Zoukit noch einen Vertrag bis 2028 gehabt – über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

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