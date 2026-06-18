DE
FR
Abonnieren

Kommt aus Holland
FCL präsentiert neue Nummer sieben

Am Tag des Trainingsauftakts präsentiert der FC Luzern einen Neuzugang: Aurelio Oehlers, ein Flügelspieler aus Holland.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Aurelio Oehlers bei der Unterschrift in der Swissporarena.
Foto: FC Luzern
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die Trikotnummer sieben beim FC Luzern wechselt von Abgänger Kevin Spadanuda zum Neuzugang Aurelio Oehlers (22). Der Flügelspieler kommt vom Eredivisie-Klub Volendam in die Zentralschweiz und hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. In der vergangenen Saison war er Stammspieler, erzielte in 33 Spielen 4 Tore. «Mit Aurelio Oehlers stösst ein junger, agiler und schneller Flügelspieler zu uns, der gerne das Eins gegen Eins sucht», sagt Remo Meyer.

Der FCL-Sportchef ist bereits zuvor aktiv geworden, hat Leihspieler Oscar Kabwit per Kaufoption fest verpflichtet und eigene Jugendspieler mit einem Profivertrag ausgestattet (Erblin Sadikaj, sein Sohn Sascha Meyer). Nun ist mit Oehlers auch das erste neue Gesicht beim FCL in Hinblick auf die kommende Saison bekannt.

Noch näher dran am FC Luzern

Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League