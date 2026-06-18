Am Tag des Trainingsauftakts präsentiert der FC Luzern einen Neuzugang: Aurelio Oehlers, ein Flügelspieler aus Holland.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die Trikotnummer sieben beim FC Luzern wechselt von Abgänger Kevin Spadanuda zum Neuzugang Aurelio Oehlers (22). Der Flügelspieler kommt vom Eredivisie-Klub Volendam in die Zentralschweiz und hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. In der vergangenen Saison war er Stammspieler, erzielte in 33 Spielen 4 Tore. «Mit Aurelio Oehlers stösst ein junger, agiler und schneller Flügelspieler zu uns, der gerne das Eins gegen Eins sucht», sagt Remo Meyer.

Der FCL-Sportchef ist bereits zuvor aktiv geworden, hat Leihspieler Oscar Kabwit per Kaufoption fest verpflichtet und eigene Jugendspieler mit einem Profivertrag ausgestattet (Erblin Sadikaj, sein Sohn Sascha Meyer). Nun ist mit Oehlers auch das erste neue Gesicht beim FCL in Hinblick auf die kommende Saison bekannt.

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