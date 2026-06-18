DE
FR
Abonnieren

«Know-how im Bereich Finanzen»
FCL-Holding schlägt mit Britschgi neuen Verwaltungsrat vor

Der FC Luzern plant eine Neubesetzung im Verwaltungsrat: Daniel Britschgi wird an der GV 2026 nicht erneut als FCL-Basis-Vertreter kandidieren, soll aber als unabhängiges Mitglied weiterhin im Gremium aktiv bleiben.
Publiziert: 17:12 Uhr
Kommentieren
1/2
Beim FC Luzern kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat.
Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Es gibt Veränderungen in der Teppichetage beim FC Luzern. Wie die Luzerner in einer Medienmitteilung schreiben, soll die Vertretung der fannahen FCL-Basis im Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz AG an der Generalversammlung 2026 neu besetzt werden. «Der bisherige FCL-Basis-Vertreter Daniel Britschgi wird nicht mehr für diesen Sitz kandidieren», schreiben die Innerschweizer in einer Medienmitteilung.

Weiter heisst es: «Gleichzeitig schlagen die Verwaltungsräte der FC Luzern-Innerschweiz AG und der FCL Holding AG Daniel Britschgi als ordentliches und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vor.» Britschgi wurde 2023 als erster Vertreter der FCL-Basis in den Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz AG gewählt.

FCL-Präsident Michael Sigerist sagt: «Die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit des FC Luzern bleiben ein zentrales Ziel. Daniel Britschgi hat die Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt und sein tiefgehendes Know-how im Bereich Finanzen gewinnbringend eingebracht. Es ist uns wichtig, dass diese Kompetenz dem Club auch künftig erhalten bleibt und im Verwaltungsrat fest verankert wird. Gleichzeitig bietet die Neubesetzung der FCL-Basis-Vertretung die Chance für zusätzliche Impulse.»

Die Wahl der neuen Vertretung erfolge im Rahmen der statutarischen Prozesse. Weitere Informationen sollen direkt durch die FCL-Basis kommuniziert werden. Die Mitgliederversammlung findet am 5. November statt, gefolgt von der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG am 19. November. Den Abschluss bildet dann die GV der FCL Holding AG am 14. Dezember.

Noch näher dran am FC Luzern

Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League