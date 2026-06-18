FCL-Holding schlägt mit Britschgi neuen Verwaltungsrat vor

Der FC Luzern plant eine Neubesetzung im Verwaltungsrat: Daniel Britschgi wird an der GV 2026 nicht erneut als FCL-Basis-Vertreter kandidieren, soll aber als unabhängiges Mitglied weiterhin im Gremium aktiv bleiben.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Es gibt Veränderungen in der Teppichetage beim FC Luzern. Wie die Luzerner in einer Medienmitteilung schreiben, soll die Vertretung der fannahen FCL-Basis im Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz AG an der Generalversammlung 2026 neu besetzt werden. «Der bisherige FCL-Basis-Vertreter Daniel Britschgi wird nicht mehr für diesen Sitz kandidieren», schreiben die Innerschweizer in einer Medienmitteilung.

Weiter heisst es: «Gleichzeitig schlagen die Verwaltungsräte der FC Luzern-Innerschweiz AG und der FCL Holding AG Daniel Britschgi als ordentliches und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vor.» Britschgi wurde 2023 als erster Vertreter der FCL-Basis in den Verwaltungsrat der FC Luzern-Innerschweiz AG gewählt.

FCL-Präsident Michael Sigerist sagt: «Die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit des FC Luzern bleiben ein zentrales Ziel. Daniel Britschgi hat die Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt und sein tiefgehendes Know-how im Bereich Finanzen gewinnbringend eingebracht. Es ist uns wichtig, dass diese Kompetenz dem Club auch künftig erhalten bleibt und im Verwaltungsrat fest verankert wird. Gleichzeitig bietet die Neubesetzung der FCL-Basis-Vertretung die Chance für zusätzliche Impulse.»

Die Wahl der neuen Vertretung erfolge im Rahmen der statutarischen Prozesse. Weitere Informationen sollen direkt durch die FCL-Basis kommuniziert werden. Die Mitgliederversammlung findet am 5. November statt, gefolgt von der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG am 19. November. Den Abschluss bildet dann die GV der FCL Holding AG am 14. Dezember.

Noch näher dran am FC Luzern Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen