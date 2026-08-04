Dominik Albrecht hat als Sportchef grossen Anteil am Meistermärchen des FC Thuns. Jetzt verlässt er den Verein.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Knall beim FC Thun! Dominik Albrecht (40) verlässt nach Blick-Informationen per sofort den Verein.

Vor 15 Jahren kam der damalige Nati-A-Unihockeyspieler zum FC Thun, nachdem er dem heutigen Präsidenten Andres Gerber eine Blindbewerbung geschrieben hatte. 2020, als Gerber nach dem Abstieg in die Challenge League zum Präsidenten der Berner Oberländer gewählt wurde, stieg Albrecht zum Sportchef auf.

Zusammen mit Gerber und Trainer Mauro Lustrinelli stellte Albrecht die Mannschaft zusammen, die 2025 in die Super League aufstieg und in der vergangenen Saison mit dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte für die grösste Sensation in der Geschichte des Schweizer Fussballs sorgte.

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