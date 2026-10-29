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Im Training verletzt
Luzern muss längere Zeit auf Bertone verzichten

Der FC Luzern muss die nächsten vier Wochen auf Leonardo Bertone verzichten. Der Sechser hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Leonardo Bertone muss in den kommenden Wochen zuschauen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nächster Rückschlag für den FC Luzern. Die Innerschweizer müssen in nächster Zeit auf Leonardo Bertone (32) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich im Training einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen, das gibt der FCL am Donnerstag bekannt. Voraussichtlich fehlt der Sechser die nächsten vier Wochen.

Bertone wechselte im Sommer von Meister Thun zum FCL. Seither ist der Berner im Mittelfeld gesetzt und stand in zehn der elf Liga-Spiele in der Startelf. Sportlich läuft es den Luzernern derzeit nicht, drei der letzten vier Spiele gingen verloren. Am nächsten Samstag kommt das drittplatzierte Sion in die Thermoplan Arena.

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