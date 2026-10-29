Nächster Rückschlag für den FC Luzern. Die Innerschweizer müssen in nächster Zeit auf Leonardo Bertone (32) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich im Training einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen, das gibt der FCL am Donnerstag bekannt. Voraussichtlich fehlt der Sechser die nächsten vier Wochen.
Bertone wechselte im Sommer von Meister Thun zum FCL. Seither ist der Berner im Mittelfeld gesetzt und stand in zehn der elf Liga-Spiele in der Startelf. Sportlich läuft es den Luzernern derzeit nicht, drei der letzten vier Spiele gingen verloren. Am nächsten Samstag kommt das drittplatzierte Sion in die Thermoplan Arena.
Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6