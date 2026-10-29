Christoph Spycher tritt im September 2027 von seiner Position als Chief Sports zurück. Dem Verwaltungsrat bleibt der Meister-Architekt weiterhin erhalten.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach tagelangem Hin und Her ist seit Mittwoch klar, dass Christoph Spycher (48) die Young Boys nicht in Richtung Bundesliga verlassen wird. Wie Blick exklusiv berichtete, lehnte der YB-Boss ein Angebot von Eintracht Frankfurt ab und entschied sich für einen Verbleib in der Bundesstadt. Am Donnerstag gibt YB bekannt, wie es für Spycher in Zukunft weitergehen wird.

Spycher hat sich in Absprache mit dem Eigentümer Hans-Ueli Rihs (82) und dem Präsidenten Marcel Brülhart (57) entschieden, seine Funktion als Chief Sports beim BSC Young Boys mit Ablauf der Transferperiode im Spätsommer 2027 abzugeben. «Ich habe immer gesagt, dass ich diese Funktion bei YB nicht bis zur Pensionierung ausüben werde», erklärt er den Entscheid.

Genauer Übergabe-Termin steht noch aus

Für Spycher ist es kein einfacher Abschied: «Es ist ein Entscheid, der mir sehr schwergefallen ist. Aber nach rund elf Jahren an der Spitze der sportlichen Leitung wird es ein guter Zeitpunkt sein, um loszulassen», wird er in der Mitteilung zitiert. «Ich möchte nach Ablauf meiner operativen Tätigkeit bei YB eine Standortbestimmung vornehmen, um herauszufinden, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll», erklärt er seine Absichten.

Für die laufende Saison ist Spycher aber weiterhin verantwortlich. «Aus heutiger Sicht ist für mich klar, dass ich die laufende Saison voller Elan und Ehrgeiz in meiner jetzigen Funktion beenden werde und sowohl das Transfergeschehen im kommenden Winter zusammen mit Mathieu Beda gestalten als auch jenes im Sommer 2027 begleiten werde».

Wann genau die Übergabe stattfindet, hängt davon ab, wann die Nachfolge geregelt, eingearbeitet und voll leistungsfähig ist.

Noch näher dran an YB Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen