DE
FR
Abonnieren

Plan für Abgang steht
YB-Boss Spycher gibt sportliche Leitung ab – noch nicht jetzt

Christoph Spycher tritt im September 2027 von seiner Position als Chief Sports zurück. Dem Verwaltungsrat bleibt der Meister-Architekt weiterhin erhalten.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/4
Christoph Spycher bleibt den Young Boys erhalten. Er lehnt ein Angebot von Eintracht Frankfurt ab.
Foto: Toto Marti
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach tagelangem Hin und Her ist seit Mittwoch klar, dass Christoph Spycher (48) die Young Boys nicht in Richtung Bundesliga verlassen wird. Wie Blick exklusiv berichtete, lehnte der YB-Boss ein Angebot von Eintracht Frankfurt ab und entschied sich für einen Verbleib in der Bundesstadt. Am Donnerstag gibt YB bekannt, wie es für Spycher in Zukunft weitergehen wird.

Spycher hat sich in Absprache mit dem Eigentümer Hans-Ueli Rihs (82) und dem Präsidenten Marcel Brülhart (57) entschieden, seine Funktion als Chief Sports beim BSC Young Boys mit Ablauf der Transferperiode im Spätsommer 2027 abzugeben. «Ich habe immer gesagt, dass ich diese Funktion bei YB nicht bis zur Pensionierung ausüben werde», erklärt er den Entscheid.

Genauer Übergabe-Termin steht noch aus

Für Spycher ist es kein einfacher Abschied: «Es ist ein Entscheid, der mir sehr schwergefallen ist. Aber nach rund elf Jahren an der Spitze der sportlichen Leitung wird es ein guter Zeitpunkt sein, um loszulassen», wird er in der Mitteilung zitiert. «Ich möchte nach Ablauf meiner operativen Tätigkeit bei YB eine Standortbestimmung vornehmen, um herauszufinden, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll», erklärt er seine Absichten.

Für die laufende Saison ist Spycher aber weiterhin verantwortlich. «Aus heutiger Sicht ist für mich klar, dass ich die laufende Saison voller Elan und Ehrgeiz in meiner jetzigen Funktion beenden werde und sowohl das Transfergeschehen im kommenden Winter zusammen mit Mathieu Beda gestalten als auch jenes im Sommer 2027 begleiten werde».

Wann genau die Übergabe stattfindet, hängt davon ab, wann die Nachfolge geregelt, eingearbeitet und voll leistungsfähig ist.

Noch näher dran an YB
teaser_image_sl_yb.png

Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
teaser_image_sl_yb.png
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
teaser_image_sl.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
teaser_image_transfer (1).png
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
20250426173315843.jpg
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
20770550 entity_logo_youngboys
BSC Young Boys
brack super league
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        20770550 entity_logo_youngboys
        BSC Young Boys
        brack super league
        Super League