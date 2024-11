Joël Magnin (53) hat bei YB nach seinen fünf Ligaspielen den besten Punkteschnitt aller Trainer. Bleibt er wirklich nur Interimstrainer? Und wie geht es Camara, Benito und den Nationalspielern? Das Update von Magnin nach der Nati-Pause vor dem Duell in Luzern (18 Uhr).

1/7 Joël Magnin macht sich gut in der Schale des Cheftrainers. Trotzdem ist er nur eine Übergangslösung. Wirklich? Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Joël Magnin über seine etwas spezielle Situation bei YB

Der Schneefall führte im Wankdorf zu Tag-Nacht-Aktion

Lazarett lichtet sich – Magnin gibt das Spieler-Update Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Blick: Joël Magnin, wie war die Nati-Pause, was hat man angeschaut?

Joël Magnin: Die Unterbrüche sind immer speziell. Dieses Mal war der Zeitpunkt nicht günstig, weil wir in einer guten Phase waren. Aber wir machen stets das Beste daraus. Die erste Woche haben wir genutzt, um uns zu erholen und nach den vielen Spielen die Batterien wieder zu laden. In der zweiten Woche haben wir neben den intensiven Trainings auch taktische Dinge angeschaut.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hat der Schnee zu Veränderungen im Programm geführt?

Vor dem Schneefall diese Woche haben wir drei Tage auf Naturrasen trainiert – im Hinblick auf das Spiel in Luzern. Dank einer Tag-und-Nacht-Schicht unserer Rasenspezialisten, die das Spielfeld vom Schnee befreiten, konnten wir am Freitag im Stadion Wankdorf trainieren.

Gab es eine Schneeräumaktion mit den Spielern?

Nein, das haben unsere Mitarbeitenden mithilfe der Traktoren erledigt.

FCZ-Goalie Brecher hat nach dem 0:0 Anfang November gesagt, YB habe wieder die Ausstrahlung von früher. Ist man schon so weit?

Es sind erste Schritte gemacht worden, aber es braucht noch mehr. Wir haben wichtige Spiele auch dank guter Mentalität gewonnen. Aber wir müssen weiter dran arbeiten und auch in Luzern diese Mentalität zeigen gegen eine Mannschaft, die sehr motiviert sein wird.

Hat es Sie als Trainer überrascht, wie Mario Frick seine Mannschaft kritisiert hat («Ich schäme mich für das Team»)?

Es ist nicht an mir, die Arbeitsweise eines Trainerkollegen zu kommentieren. Als Trainer hat man verschiedene Werkzeuge, um die Mannschaft nach einer Enttäuschung wieder in die gewünschte Bahn zu lenken.

So weit würden Sie aber schon nicht gehen, oder?

Das kann ich so nicht beantworten. Nach der Niederlage in Lugano hatten wir auch Momente, wo wir Dinge, die nicht gepasst haben, klipp und klar angesprochen haben.

Zurück zur Nati-Pause. Haben Sie das Nati-Spiel gegen Spanien geschaut und was meinen Sie zum Tor Ihres Schützlings Joël Monteiro?

Ich habe das Spiel geschaut. Natürlich war das Tor super, aber er weiss auch, wo er noch besser agieren kann, zum Beispiel beim Gegentor durch die Spanier.

Wie wichtig ist es Ihnen eigentlich, die Leistungen Ihrer Spieler bei den anderen Nationalteams zu verfolgen, Hadjam bei Algerien oder Ganvoula beim Kongo zum Beispiel?

Als Trainer hätte ich sie natürlich am liebsten die ganze Zeit bei uns im Training. Aber natürlich verfolgen wir ihre Auftritte mit grossem Interesse. Es ist übrigens gerade für sie nicht ganz einfach. Silvère Ganvoula ist zurückgekommen und hat mir erzählt, dass er im Südsudan bei über 30 Grad gespielt habe – jetzt kommt er zurück und hier liegen 30 cm Schnee. Auf diese Situationen müssen wir bei den Spielern Rücksicht nehmen.

Zur Verteidiger-Situation bei YB: Stimmt es, dass Camara wieder einsatzbereit ist, Benito aber noch nicht?

Ja. Mohamed Ali Camara hat diese Woche wieder mit der Mannschaft trainiert. Er ist für Samstag eine Option für die Startelf. Loris Benito ist ein Thema ab nächster Woche, wir müssen dann Tag für Tag schauen.

Und sind bald noch mehr Verteidiger wieder bereit?

Tanguy Zoukrou, Abdu Conté, Saidy Janko und Patric Pfeiffer brauchen noch Zeit. Anel Husic steht der Mannschaft zur Verfügung.

Wie geht es Ihnen als Interimstrainer – freuen Sie sich, wenn ein Nachfolger da ist, oder passt es gerade so?

Die Situation bleibt wie gehabt: Ich konzentriere mich auf die verbleibenden sieben Spiele bis zur Winterpause. Und dann wird irgendwann ein neuer Trainer hier sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos